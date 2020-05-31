В Беларуси 42 556 зараженных коронавирусом. Прирост за сутки — 898 случаев

Выздоровели и выписаны 18 514 пациентов (плюс 550 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 235 пациентов (плюс шесть за последние сутки).
По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%. Всего с начала вспышки в Беларуси проведено 541 093 тестов (плюс 14 534 за последние сутки). Это значит, что процент положительных тестов от выполненных за последний день — 6,17.
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