aA
В Беларуси на 22 мая — 34 303 случая COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. Прирост за сутки — 932 новых случая. Третью неделю в нашей стране выявляют более чем по 900 новых инфицированных в сутки.
В Беларуси 34 303 случая COVID-19. Прирост за сутки — 932 зараженных
© Itar-Tass / Scanpix

Умерли 190 пациентов (плюс пять человек в сутки). Выздоровели и выписаны 12 833 пациента (плюс 776 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего проведено 419 004 теста (плюс 15 768 за сутки).

Количество положительных тестов из числа новых за сутки — 5,9%. Вчера было 6%, позавчера 7,3%, днем ранее 8,7%. По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество позитивных от всех протестированных в день не больше 3%.

Напомним, озвученные прогнозы о ежесуточном приросте 300−400 случаев и о пике заболеваемости в начале мая не оправдались. Замминистра здравоохранения Елена Богдан 14 мая заявила, что Беларусь вышла на плато по заболеваемости. Ранее заведующий отделением Минской областной больницы, эпидемиолог Виктор Сущевич прогнозировал пик заболеваемости коронавирусом на двадцатые числа мая, после этого эпидемия, по его расчетам, пойдет на спад.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Tut.by
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Беларуси 32 426 случаев COVID-19. Уже две недели прирост — более 900 инфицированных в день (4)

В Беларуси на 20 мая 32 426 случаев COVID-19 , сообщает...

Профессор: следы COVID-19 находят во многих других органах и сперме (37)

COVID-19 был недооценен и неправильно понят с момента его...

Лукашенко о коронавирусе: мы вышли на плато и видим, что пошли на спад в Беларуси 33 371 случай COVID-19 (17)

Александр Лукашенко принял сегодня с докладом...

TOP новостей

Министр жестокую установку изменил, но реальность иная: людей старше 60 лет от работы отстраняют (32)

Излюбленное министром здравоохранения Аурелиюсом...

Большая часть учеников в Литве с понедельника в школу не пойдет

С 25 мая правительство Литвы разрешило открыть школы...

Медики Литвы: быстрые тесты не подходят для диагностики коронавируса (1)

Быстрые тесты, выявляющие антитела в крови, показывают...

Сообщается о еще одной смерти от коронавируса в Литве

В пятницу стало известно о еще одной смерти от...

Ginreta Megelinskienė Koronavirusas

Эпидемиолог рассказала, когда количество случаев COVID-19 в Литве может вырасти (23)

19 мая сообщили о 15 новых случаях коронавируса в Литве,...

|Maža didelių žinių kaina