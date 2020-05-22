В Беларуси 34 303 случая COVID-19. Прирост за сутки — 932 зараженных

Умерли 190 пациентов (плюс пять человек в сутки). Выздоровели и выписаны 12 833 пациента (плюс 776 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего проведено 419 004 теста (плюс 15 768 за сутки).

Количество положительных тестов из числа новых за сутки — 5,9%. Вчера было 6%, позавчера 7,3%, днем ранее 8,7%. По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество позитивных от всех протестированных в день не больше 3%.

Напомним, озвученные прогнозы о ежесуточном приросте 300−400 случаев и о пике заболеваемости в начале мая не оправдались. Замминистра здравоохранения Елена Богдан 14 мая заявила, что Беларусь вышла на плато по заболеваемости. Ранее заведующий отделением Минской областной больницы, эпидемиолог Виктор Сущевич прогнозировал пик заболеваемости коронавирусом на двадцатые числа мая, после этого эпидемия, по его расчетам, пойдет на спад.