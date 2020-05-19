В Беларуси 31 508 случаев COVID-19. Прирост — 936 человек за последние сутки

Выздоровели и выписаны 10 620 пациентов (плюс 490 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Умерли 175 пациентов (плюс четыре за последние сутки).

Всего проведено 375 076 тестов (плюс 10 757 за последние сутки). Процент положительных результатов от количества новых тестов — 8,7%. По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество позитивных от всех протестированных в день не больше 3%.