В Беларуси — 28 681 человек с коронавирусом, умерли 160 человек

В Беларуси на 16 мая выздоровели и выписаны 9498 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (+691 за сутки).
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 160 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией (+4 человека за последние сутки).
Всего в стране проведено 335 тысяч 57 тестов. Шаг более чем в 900 новых случаев коронавируса за сутки держится уже больше недели.
Замминистра здравоохранения Елена Богдан ранее рассказала, что Беларусь выходит на плато. Пик, судя по статистике, еще не пройден. Ранее министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, что заболеваемость COVID-19 снижается в некоторых районах Минской и Витебской областей. У большинства пациентов в Беларуси инфекция протекает в легкой форме, но у 15−20% есть осложнения в виде пневмонии.
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