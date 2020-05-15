В Беларуси 27 730 человек с COVID-19. Больше недели стабильный прирост — более 900 случаев в сутки

Выздоровели и выписаны 8807 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (плюс 639 за последние сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 156 пациентов (плюс пять за последние сутки).
Всего проведено 321 705 тестов. За последние сутки провели рекордное количество тестов — 13 549. При этом есть позитивный рекорд — число положительных из них — 7%. Это самый низкий процент с середины апреля. По данным экcпертов, страна справляется с эпидемией, когда этот показатель становится меньше 3%.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жители Литвы атакуют палангские гостиницы: в этом году отдых может быть не таким, как обычно (12)
Несмотря на то, что условия карантина в Литве...
Профессор: появляются данные о том, что коронавирус смертельно опасен даже для детей (15)
Профессор Саулюс Чаплинскас в передаче "День на Delfi"...
В Литве сообщают о еще одном случае смерти от коронавируса (2)
15 мая министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
Премьеры стран Балтии утверждают, что первая волна коронавируса взята под контроль (75)
Премьер-министры балтийских государств утверждают, что...
Министр здравоохранения Литвы оценил решение Словении: мы спешить не будем (1)
Словения - первая страна Евросоюза , объявившая об...