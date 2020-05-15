В Беларуси 27 730 человек с COVID-19. Больше недели стабильный прирост — более 900 случаев в сутки

Выздоровели и выписаны 8807 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (плюс 639 за последние сутки). За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 156 пациентов (плюс пять за последние сутки).

Всего проведено 321 705 тестов. За последние сутки провели рекордное количество тестов — 13 549. При этом есть позитивный рекорд — число положительных из них — 7%. Это самый низкий процент с середины апреля. По данным экcпертов, страна справляется с эпидемией, когда этот показатель становится меньше 3%.