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В Беларуси на 14 мая зарегистрированы 26 772 человека с положительным тестом на COVID-19. Об этом сообщает телеграм-канал Минздрава. Прирост за последние сутки — 947 случаев.
В Беларуси 26 772 человека, зараженных COVID-19. Прирост за последние сутки — 947 случаев
© Itar-Tass / Scanpix

Выздоровели и выписаны 8168 пациентов (плюс 457 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 151 пациент (плюс пять человек за последние сутки).

Всего проведено 308 156 тестов (плюс 11 776 тестов за последние сутки). То есть у нас примерно 8% положительных результатов на COVID-19 от всего числа новых тестов за сутки.

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