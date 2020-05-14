В Беларуси 26 772 человека, зараженных COVID-19. Прирост за последние сутки — 947 случаев

Выздоровели и выписаны 8168 пациентов (плюс 457 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 151 пациент (плюс пять человек за последние сутки).

Всего проведено 308 156 тестов (плюс 11 776 тестов за последние сутки). То есть у нас примерно 8% положительных результатов на COVID-19 от всего числа новых тестов за сутки.