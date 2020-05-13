В Беларуси 25 825 человек, инфицированных COVID-19. Прирост за сутки — 952 случая

Выздоровели и выписаны 7711 пациентов (плюс 737 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Это рекордный показатель на неделе. 12 мая за сутки выздоровели и были выписаны 443 человека, на 11 мая — 125 человек.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 146 пациентов (плюс четыре за последние сутки). На этой неделе рекорд по количеству умерших был 12 мая — семь человек, 11 мая скончались четыре пациента.

Всего, по информации на 13 мая, проведено 296 380 тестов на коронавирус.