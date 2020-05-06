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В Беларуси на 6 мая зарегистрированы 19 255 человек с положительным анализом на COVID-19. За прошедшие сутки прирост составил 905 случаев. Об этом сообщает Минздрав в своем официальном телеграм-канале.
В Беларуси 19 255 человек с положительным анализом на COVID-19. Прирост — 905 случаев за сутки
© AFP / Scanpix

Выздоровели и выписаны 4388 пациентов (плюс 617 пациентов за сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего проведено 220 тысяч 45 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 112 пациентов (плюс пять за последние сутки).

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