В Беларуси 19 255 человек с положительным анализом на COVID-19. Прирост — 905 случаев за сутки

aA
В Беларуси на 6 мая зарегистрированы 19 255 человек с положительным анализом на COVID-19. За прошедшие сутки прирост составил 905 случаев. Об этом сообщает Минздрав в своем официальном телеграм-канале.
Выздоровели и выписаны 4388 пациентов (плюс 617 пациентов за сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего проведено 220 тысяч 45 тестов.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 112 пациентов (плюс пять за последние сутки).
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: со следующей недели можно свободно ездить по странам Балтии (38)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис после беседы...
Второй волны коронавируса в Литве может и не быть: вирусолог назвала условия (12)
Когда в Литве может наблюдаться вторая волна...
В Литве коронавирус унес еще одну жизнь (4)
6 мая министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига и...
В Литве 5 новыx случаев заболевания коронавирусом (9)
6 мая Минздрав Литвы сообщил о 5 новых случаях...
В Вильнюсе открывают самую высокую в Литве смотровую площадку (90)
АО Литовский центр радио и телевидения сообщает, что...