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В Беларуси на 5 мая зарегистрированы 18 350 человек с положительным анализом на COVID-19. Об этом сообщается в телеграм-канале ATN News. За сутки прирост составил 861 случай.
В Беларуси 18 350 человек с положительным анализом на COVID-19
© AFP / Scanpix

— Это всего 8,7% от всех тестируемых. Тестируемых у нас на утро было 211 369 за два с половиной месяца, — рассказал Александр Лукашенко.

Напомним, заведующий отделением Минской областной больницы, эпидемиолог Виктор Сущевич прогнозирует пик заболеваемости коронавирусом на двадцатые числа мая, после этого эпидемия пойдет на спад.

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Чтобы выработался коллективный иммунитет в Беларуси, должны переболеть порядка 60−70 процентов населения.

— И наша служба не испытывает иллюзий, этот процесс будет длиться до года и больше. Люди должны это осознавать. Нельзя забывать, что это тяжелая инфекция, и только благодаря принимаемым государством мерам, благодаря нашей сознательности мы добиваемся таких успехов, — высказала мнение доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии БелМАПО, анестезиолог-реаниматолог БСМП Ольга Светлицкая в эфире «Беларусь 1».

Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам посещения Беларуси миссией ВОЗ 7−11 апреля рекомендовала властям страны принять общенациональные меры по усилению физического дистанцирования в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

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