Умер соперник Лукашенко на первых президентских выборах Беларуси

26 ноября Кебич заболел коронавирусной инфекцией, был в больнице.
— Сердце остановилось, был коронавирус, он повлиял. По поводу похорон пока ничего не могу сказать, занимаемся этим вопросом, — рассказал TUT.BY Олег Кебич, сын Вячеслава Францевича.
Вячеслав Кебич был главным оппонентом Александра Лукашенко на первых президентских выборах в Беларуси. Предвыборный штаб Кебича возглавлял Михаил Мясникович.
С 1990 по 1994 годы Кебич был первым премьер-министром Беларуси. В 1994-м Кебич создал Белорусский торгово-финансовый союз, который возглавлял последние годы. С 1996 по 2004 годы — член Палаты представителей.
Кебич — кандидат экономических наук, автор двух книг «Искушение властью» и «Беловежский гамбит».
Он имеет несколько наград, среди которых два Ордена Трудового Красного Знамени, Орден «Знак Почета», звания заслуженного машиностроителя БССР и лауреата Госпремии БССР. В 1996 году награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета Беларуси.
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