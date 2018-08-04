Кулинкович скончался утром 4 августа в реанимации одной из минских больниц, куда был доставлен накануне с пневмонией. Причиной смерти стала легочная недостаточность, сообщает "Наша Ніва".

4 августа группа "Нейро дюбель" должна была выступить с 45-минутной программой на фестивале "Рок за Бобров" на аэродроме "Боровая" под Минском. Ее выступление официально отменено не было. Последний концерт группы состоялся в Минске 20 июля.

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Память Александра Куллинковича на фестивале почтили минутой молчания, а выступавшая перед "Дюбелями" группа "J:Морс" сыграла композицию "Не умирай", пишут Naviny.by.

Кулинкович родился 18 мая 1972 года в Смолевичах. Группа "Нейро дюбель" была основана в 1989 году в Минске, выпустила 16 альбомов. Последний из них под названием "Першы" вышел в 2017 году.

В 2009—2011 годах Кулинкович являлся колумнистом интернет-газеты БелаПАН Naviny.by. C 2013 года — колумнист газеты "Советская Белоруссия".