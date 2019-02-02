Недавние встречи Александра Лукашенко с украинскими политиками, задействованными в урегулировании конфликта на Донбассе, на самом деле являются попыткой уменьшить российское давление на него. Такое мнение высказал известный украинский журналист и эксперт Дмитрий Гордон, имеющий связи в высших эшелонах украинской власти и спецслужбах, пишет БелаПАН.
Aleksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
© AP / Scanpix

"Я очень высоко оцениваю интеллект и мощь Александра Григорьевича Лукашенко, — отметил Гордон в интервью телеканалу "112 Украина" 31 января. — Он далеко не случайный человек в политике постсоветской, и, несмотря на свой простоватый вид и внешне простоватые речи, это очень глубокий человек. Ему сейчас не до жиру, быть бы живу. Над ним сгустились российские тяжелые свинцовые тучи и облака. Поэтому я думаю, что он сейчас ищет, лихорадочно ищет возможность ослабить российскую удавку на своей шее".

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"Поэтому все его встречи продиктованы прежде всего этим, мне так кажется. И мысли о мире между Россией и Украиной для него вторичны, потому что на первом месте, мне кажется, для него сохранение себя в роли президента Беларуси, сохранение Беларуси в роли независимого государства", — считает Гордон.

Эксперт скептически отнесся к возможности организации Минском миротворческой миссии на Донбассе: "Белорусской армии как таковой нет. Белорусский Комитет государственной безопасности, КГБ, — это филиал московского ФСБ. За счет чего Беларусь может держать границу? За счет московских войск, российских войск или сотрудников ФСБ России? Я не понимаю механизма. Если бы это была независимая действительно держава без российского влияния, ну там Литва, предположим, ну тогда это можно понять. Здесь — нет, это для Украины не выход".

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