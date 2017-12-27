В последнее время Александр Лукашенко перестал козырять своим консерватизмом. Напротив, стал рефреном твердить, что он не ретроград там какой-то и очень даже за прогресс. Апофеозом стало подписание на днях декрета № 8 о развитии цифровой экономики.

«Наша страна имеет все шансы стать как минимум региональным лидером в развитии самых передовых направлений — искусственного интеллекта, больших данных, технологии блокчейн», — так обрисовал Лукашенко новый курс на недавнем совещании.

Короче, это вам не традиционные сентенции о правильной дойке коров, выращивании тритикале и особенностях роторных жаток. Блокчейн! Снилось ли кому-то год назад, что наивысшее белорусское начальство будет играть такими словечками, причем отнюдь не в ругательном контексте?

Все сравнения хромают

Некоторые осчастливленные айтишники прыгают до потолка и славят мудрое руководство. Прогрессивная общественность традиционно схлестнулась в виртуальном споре.

Одни твердят, что ничего у этой власти не выйдет (мол, все казенные модернизации, о которых столько трубили, провалены). Другие — что не нужно так уж долбать режим, если в кои-то веки его вождь принял прогрессивное решение. Третьи — что ставка на высокие технологии лишь поможет модернизировать диктатуру и потому борцам за демократическое будущее Беларуси нечего по-детски радоваться.

Иные спорщики приводят примеры успешной авторитарной модернизации, называют страны с высоким уровнем жизни и при этом — убогой, жестокой политической системой.

Действительно, прямой, жесткой и быстрой связи между экономическим развитием и демократизацией нет. Но в принципе эта связь есть, и не случайно костяк самых развитых стран — это крепкие демократии Запада.

Далее, если брать конкретно Беларусь, то все сравнения капитально хромают. У нас — ничего общего, например, с монархиями Персидского залива, где достигли фантастического богатства без малейшего намека на демократию. Там свое уникальное сочетание факторов — от нефти до шариата. И никакой Евросоюз на шейхов не давит. А на Беларусь, расположенную в географическом центре Старого Света, сообщество его демократий хоть и аккуратно, но воздействует.

Сингапур, говорите? Да, Сингапур фантастически рванул вперед при жестком правлении Ли Куан Ю. Но там свой специфический коктейль. В частности, азиатская традиция покорности сочеталась с уважением к английскому праву (внедрение его элементов у нас через IT-декрет Лукашенко вызвало иронию продвинутой публики, поскольку правовой нигилизм и репрессивный нрав режима стали притчей во языцех).

Отметим также, что скачок Сингапура был сделан в основном еще с опорой на четвертый технологический уклад. Это уже вчерашний день.

А Кремниевая долина все же появилась не в Саудовской Аравии, а в Штатах. И вот вам обратный пример: как ни старались российские власти раскрутить нанотехнологии через свое «Сколково» — получается по большому счету пшик и грандиозный распил бабла (читайте/смотрите Алексея Навального).

Рамка для бизнеса улучшается

«Меня часто упрекают, что Лукашенко боится частника, новых рыночных отношений, «гэта пагражае яго ўладзе». Мое убеждение: если бы в Беларуси все было частным, я бы был вечным президентом», — неожиданно заявил официальный лидер 22 декабря в Минске на встрече с представителями деловых кругов.

Показательно, что в последнее время, отвергая обвинения в консерватизме, президент обильно цитирует своих оппонентов (которых, судя по вкраплениям белорусского языка, изучает в оригинале).

Действительно, риторика главы государства на тему предпринимательства заметно изменилась с тех пор, как он, молодой и эмоциональный, назвал представителей этого слоя «вшивыми блохами» (что недруги хорошо запомнили и до сих пор ядовито цитируют).

И дело не только в риторике. В последние недели Лукашенко подписал целый пакет документов о раскрепощении бизнеса, включая декрет № 7.

Отдельный вопрос — о мотивах. Скорее всего, это делается через не хочу, под давлением обстоятельств. Куда деваться, когда огромный госсектор эффективностью не блистает, а Россия стала скупее.

Но, так или иначе, налицо все же улучшение рамки для ведения бизнеса.

Режим пилит сук, на котором сидит?

Да, теоретически все эти новации — медленное подпиливание сука, на котором держится режим.

По мере того как растет слой бизнесменов и средний класс, у этих людей формируются свои интересы, которые приходят в противоречие с характером режима. Усиливается потребность иметь разделение властей, парламент, который принимал бы нужные деловому сообществу законы, независимый суд, который защищал бы собственника, независимую прессу, которая дает честную инфу, аналитику и, опять же, защищает.

Но не стоит думать, что процесс является автоматическим и быстрым. Пока белорусскому режиму удается без особого труда контролировать отечественный (да и иностранный, который сюда приходит) бизнес, принуждать к игре по понятиям.

Белорусских толстосумов называть олигархами можно только с большой долей иронии. Они идеально сервильны. Это вам не любящие мутить воду украинские олигархи, о которых Лукашенко не раз высказывался в негативном ключе.

IT-бизнес у нас пока не выпадает из общей схемы «под пятой власти». За последние дни злопыхатели уже замусолили пример Виктора Прокопени, который отсидел в СИЗО, «возместил ущерб», а теперь стал певцом декрета о ПВТ 2.0, перспектив цифровой экономики в стране, которую Европа привыкла считать диктатурой (хоть теперь и прикусила язык).

Вообще наивно думать, что айтишники непременно должны быть борцами за демократию и прочие высокие идеалы. Многих вполне устроит создание еще одного островка преференций, где можно хорошо зарабатывать.

В общем, улучшение условий для бизнеса и развитие высоких технологий сами по себе не являются прямой и скорой угрозой тому режиму, который выстроил Лукашенко. Но на каком-то этапе количество изменений базиса может перейти в качество.

На политическом поле возможны новые опции

То же касается и политической жизни. Властям приходится думать, как ее хоть капельку разнообразить. Во-первых, для демонстрации Европе, что никакая тут не кровавая диктатура. Во-вторых, общество уже не то, пишет в комментарии интернет-газете naviny.by

Сакральная вера во всемогущество «батьки» и благодать «белорусской модели» подтаяла. Во время «дармоедских» протестов февраля — марта твердый электорат тоже скандировал «Лукашенко, уходи!» Нет гарантий, что население и впредь будет так уж безропотно мириться с карго-культом под кодовым названием «выборы».

Лукашенко уже пошел на точечный эксперимент в 2016 году, когда в Палату представителей пропустили двух инакомыслящих депутатов. Не исключено, что белорусский руководитель решится наконец на смешанную систему выборов в парламент — и они могут пройти по новой схеме уже в 2019 году (сейчас политизированная публика гадает, какая из кампаний будет приближена, чтобы в 2020-м не сбегались парламентские и президентские выборы).

Не удивлюсь, если в ближайшее время у нас после долгого перерыва будет зарегистрирована оппозиционная партия, скажем Белорусская христианская демократия.

Эффекты могут проявиться уже в недалеком будущем

Вновь-таки, можно сказать: вон в России, Казахстане давно выбирают депутатов по партийным спискам — и разве это мешает Нурсултану Назарбаеву, Владимиру Путину править в фактическом статусе «и царь, и бог, и воинский начальник»?

Нет, пока не мешает, но и там идут свои подспудные процессы. К тому же прямые параллели и в этом случае не вполне уместны.

Стоит делать поправку и на особенности белорусского менталитета (условно говоря, более демократичного), и на географическое положение в центре Европы — в ситуации, когда соседи (прежде всего Польша) по всем статьям обставляют «островок стабильности».

Да, пока у Лукашенко достаточно рычагов, чтобы контролировать общество и элиту, допуская развитие передовых кластеров в экономике, маленькие новации в общественно-политической жизни, постепенное открытие страны миру (вспомним нашумевший пятидневный безвиз, который теперь хотят расширить).

Но эти процессы, особенно в сочетании, способны привести к постепенной эрозии системы. Причем эффекты могут проявиться уже в недалеком будущем.