"У вас есть последняя возможность уйти": искусственный интеллект демаскирует белоруссских силовиков и "тихарей"

"Все ваши лица будут возвращены на фото и видео ваших противозаконных действий, сколько бы носков вы ни наматывали себе на голову", — заявил автор видео, которого цитирует "Хартия 97".

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"У вас есть последняя возможность уйти", — говорит Максимов на видео.

Автор предлагает силовикам поехать в город, где их пока еще никто не знает, снять маску и пройти в колонне протестующих, чтобы понять ради чего собственно вышли на улицы те, кого они, силовики, затем так неистово избивают.