Недавно командование вооруженных сил США в Южной Корее подтвердило: Северная Корея действительно создала межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) на мобильной пусковой установке, известную как Hwaseong-15, которая может поражать цели в любой точке материковой части США.

Мобильность северокорейских стратегических ракет — так же, как и китайских, и российских — обеспечивают белорусские технологи.

Информация о создании Hwaseong-15 опубликована в ежегодном журнале 2019 Strategic Digest — совместном издании командования сил ООН, а также командования ВС США в Республике Корея и объединенных сил Республики Корея и США (United Nations Command and Combined Forces Command).

Секреты новой ракеты

Интересно, что когда 29 ноября 2017 года данная межконтинентальная баллистическая ракета была испытана, практически никто из аналитиков не принял всерьез сообщение северокорейского Центрального информационного агентства (KCNA) о том, что Hwaseong-15 достигла высоты 4475 км и пролетела линейное расстояние 950 км, прежде чем упасть в море. А ведь это позволяет оценить возможную максимальную дальность ее действия в 8000 миль (12 875 км).

Лишь несколько месяцев назад, спустя полтора года, американская разведка пришла к выводу, что данные KCNA, скорее всего, соответствуют истине.

По мнению ряда аналитиков, особого внимания заслуживает пусковая установка для Hwaseong-15, выполненная на базе девятиосного шасси. Оно создано с использованием узлов и агрегатов, которые скопированы с колесных шасси WS51200, приобретенных в Китае. Эта установка дает возможность быстро перемещать ракеты с одной боевой позиции на другую, что значительно осложняет их поиск и последующее уничтожение.

Восемь специальных шасси WS51200 КНДР приобрела в 2011 году у китайской компании Hubei Sanjiang Space Wanshan Special Vehicle Co., Ltd. Они разработаны для транспортировки и запуска мобильных МБР "Дунфэн-31", способных достигать территории США.

Процесс их доставки заказчику морским путем был зафиксирован разведывательными спутниками Южной Кореи, Японии и США. Однако эту информацию не предавали широкой огласке до тех пор, пока 15 апреля 2012 года на военном параде в Пхеньяне не была публично продемонстрирована совершенно новая ракета. Ее провезли на одном из тех самых китайских 16-колесных транспортеров.

По оценкам зарубежных военных аналитиков, образец, показанный на параде, по своим размерам существенно превосходил все состоящие на вооружении КНДР аналоги. Что могло свидетельствовать как о большей дальности действия, так и о большей массе забрасываемого груза.

Столь откровенная демонстрация ракетной мощи в совокупности с информацией об ускорении исследований в области ядерного и термоядерного оружия в Северной Корее серьезно усилила беспокойство ближайших соседей КНДР — прежде всего Южной Кореи и Японии. Позже забеспокоились и США.

19 апреля 2012 года состоялось заседание комитета Палаты представителей США по делам вооруженных сил, на котором был заслушан доклад тогдашнего министра обороны Леона Панетта о появлении у КНДР межконтинентальной баллистической ракеты нового типа.

Кто изобрел "колесо"?

Отдельно на заседании комитета был поднят вопрос о происхождении самоходной колесной транспортно-пусковой установки для нее. Как предположил республиканец Майкл Тернер, эта техника, скорее всего, была сделана в Китае.

22 апреля 2012 года "Нью-Йорк таймс" сообщила о результатах расследования, проведенного властями США. Из публикации следовало, что китайская компания Hubei Sanjiang Space Wanshan Special Vehicle Cо., Ltd продала КНДР эти машины через подставную фирму, чтобы скрыть адрес конечного покупателя.

Косвенным подтверждением этого стала и информация, размещенная на сайте самого предприятия. В ней сообщалось, что Hubei Sanjiang Space Wanshan Special Vehicle Co., Ltd, действительно, передала неизвестному заказчику специальные шасси WS51200 (колесная формула 8x8) — крупнейшие из выпускаемых в КНР, общей массой (масса снаряженной машины + максимальная грузоподъемность) в 122 тонны.

А после того, как государственное телевидение КНДР показало подготовку пуска ракеты Hwaseong-14 с шасси WS51200, свое мнение по данному вопросу высказали и в ООН — это, скорее всего, "переделанный китайский лесовоз". С 2006 года ООН запретила поставки военной техники в Северную Корею, но вплоть до недавнего времени контроль за оборудованием и транспортными средствами, имеющими "двойное применение", был гораздо менее строгим.

Участники специализированных форумов, в свою очередь, сразу обратили внимание на то, что шасси WS51200 внешне весьма напоминает шасси МЗКТ-79221, созданное на Минском заводе колесных тягачей для размещения автономных пусковых установок российских грунтовых подвижных ракетных комплексов "Тополь-М" и "Ярс".

И в этом, как оказалось, нет ничего удивительного. В 1998 году в городе Сиогань (провинция Хубэй) было организовано совместное китайско-белорусское предприятие Sanjiang-Volat Special Vehicle Co., Ltd. по изготовлению многоосных колесных тягачей и шасси различного назначения грузоподъемностью от 20 до 75 тонн.

Учредителями этого СП с капиталом в 52,2 млн юаней выступили: с белорусской стороны — Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), доля которого в уставном фонде составила 30%; с китайской — аэрокосмическая корпорация China Sanjiang Space Industry Group Co. в лице "дочки", той самой Hubei Sanjiang Space Wanshan Special Vehicle Co., Ltd (ее доля в уставном фонде составляет 70%). МЗКТ внес свой вклад технологической документацией и комплектующими, китайцы — денежными средствами.

В 1999 году на заводе были собраны два первых колесных транспортера. Всего же, согласно планам учредителей, производственные мощности предприятия рассчитаны на выпуск 300 многоосных машин в год для обеспечения нужд нефтяной, строительной, горнодобывающей и лесной промышленности.

В соответствии с уставными документами в первые пять лет работы 70% комплектующих на конвейер СП должен был поставлять МЗКТ. В последующем долю белорусских компонентов предполагалось снизить до 30%. Однако китайцы, известные своим непревзойденным талантом копирования, достаточно быстро перевыполнили план, и давно уже обходятся своими силами.

Превзошли они и намеченный рубеж по грузоподъемности, расширив при этом область применения своих изделий, оговоренную в учредительных документах. Ведь China Sanjiang Space Industry Group Co., помимо всего прочего, является и производителем баллистических ракет как гражданского, так и военного назначения.

Но к белорусам в этом плане не может быть особых претензий. Ведь китайцы владеют 70% капитала уставного капитала СП и вольны свободно распоряжаться всеми его активами, включая и конструкторско-технологическую документацию, переданную МЗКТ. Да и значительную часть комплектующих они теперь завозят не из Беларуси, а закупают у ведущих мировых производителей автокомпонентов либо производят сами.

Впрочем, и Китай формально нельзя обвинить в продаже КНДР полноценных ракетных пусковых установок. Ведь официально зафиксирован лишь факт поставок Северной Корее колесных шасси двойного назначения, как говорят в ООН, для лесозаготовок.