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У Павла Латушко коронавирус. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
"К сожалению, у меня диагностирован коронавирус. В целом я чувствую себя хорошо, температуры нет. Нахожусь в самоизоляции, однако продолжаю работать, поскольку считаю, что сейчас для нас очень важно идти до победы", - написал член КС.
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