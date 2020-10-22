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У Павла Латушко коронавирус. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Pavelas Latuška
Pavelas Latuška
© Itar-Tass / Scanpix

"К сожалению, у меня диагностирован коронавирус. В целом я чувствую себя хорошо, температуры нет. Нахожусь в самоизоляции, однако продолжаю работать, поскольку считаю, что сейчас для нас очень важно идти до победы", - написал член КС.

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Tut.by
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