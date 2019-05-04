Как сообщается, топ-менеджер был задержан за получение от россиянина взятки в 15 000 евро. Мзда предназначалась за "содействие в поставках телекоммуникационного оборудования".
Дома у фигуранта было обнаружено и изъято 470 000 долларов, полученных, как отметили в КГБ, по иным коррупционным эпизодам. Наложен арест на три принадлежащие Сиводедову столичные квартиры, в том числе оформленные на подставных лиц, а также земельный участок с жилым домом под Минском.
Информация о задержании гендиректора РУП "Белтелеком" Сергея Сиводедова появилась в СМИ 29 апреля, однако официально ее никто не подтвердил.
Сиводедов был назначен руководителем "Белтелекома" в марте 2014 года, до этого он занимал должность заместителя гендиректора по техническим вопросам.
РУП "Белтелеком" — крупнейший белорусский государственный оператор связи. Осуществляет передачу данных по коммутируемой сети общего пользования, доступ к международным и белорусским ресурсам интернета, предоставляет в пользование международные цифровые потоки и каналы практически любой емкости, обеспечивает равные условия работы операторов мобильной связи Беларуси путем подключения их к международной станции, предоставляет междугородный и международный роуминг.
В обязанности гендиректора компании входит в том числе обеспечение защиты государственных секретов и защиты информации.
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