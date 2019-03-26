"Нет, эта корова еле живая, ты же видишь, как она двигается. Зачем вы меня сюда привезли? Что бы я сейчас службе безопасности поручил надеть вам наручники, и Кочанову (главу Администрации президента — прим. TUT.BY) следом туда? Анфимова (председателя комитета госконтроля Леонида Анфимова — прим. TUT.BY) как минимум выгоню с работы. Если человек не понимает, что это Освенцим. Он считает, что это нормально? Вы что больные? Это же Освенцим! Если они больные, тут должно быть чисто и сухо. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обос*анная, на шерсти закорело все", — резко прокомментировал Лукашенко.
Затем он обратился к главе Администрации президента Наталье Кочановой.
"Наталья Ивановна, готовьте завтра указы по этим двоим (кивая в том числе и на главу Минсельхозпрода Леонида Зайца — прим. редакции), и губернатора третьим, и по Лавренкову (помощнику президента по Могилевской области Геннадию Лавренкову — прим. TUT.BY) принимайте решение", — дал поручение президент.
Он также потребовал у Кочановой подготовить список тех чиновников, которые должны были отвечать за ситуацию в "Купаловском". "Всех под нож, всех до единого", — отметил Лукашенко.
"Ты посмотри на эту скотину! На шерсти закорело все!" Лукашенко устроил разнос на ферме (13)
26 марта Александр Лукашенко посещал молочно-товарный...
Глава МИД Беларуси: на переговорах затрагивалась тема Путина во главе Союзного государства (64)
Тема того, что Владимир Путин после 2024 года может...
Архипелаг Беларусь: как преодолеть раскол в белорусском обществе (12)
Чтобы объединиться, сторонам белорусского общества...
500 деятелей общества и культуры Беларуси обратились к Дале Грибаускайте (78)
Обращение касается перезахоронения останков...
TOP новостей
Американский генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес: то, что затрагивает Украину, затрагивает Польшу, Литву, Беларусь "Я не исключаю блокады Одессы" (282)
Почему "доктрину Герасимова" не нужно так называть, в...
Сейм Литвы постановил – ребенка можно изъять из семьи лишь при реальной угрозе его безопасности (2)
Сейм Литвы во вторник проголосовал по законопроекту...
Прогноз сбылся: в Вильнюсе снег будет идти до утра (1)
Во вторник вечером в Вильнюсе пошел снег. Утром он шел...
Варианты, если жители не будут откладывать на пенсию: повышение налогов или пенсионного возраста, 600 000 иммигрантов (81)
С 2018 года в Литве ежегодно на 6 месяцев повышается...
Магия польских цен: литовский окорок – в три раза дешевле (62)
Литовская компания открыла магазин в Польше и продает...