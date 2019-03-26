26 марта Александр Лукашенко посещал молочно-товарный комплекс "Слижи" ОАО "Амкодор-Шклов", которое входит в структуру агрохолдинга "Купаловское". После докладов президент решил лично ознакомиться с условиями содержания крупного рогатого скота и состоянием производственных помещений. По итогам осмотра своих постов лишились губернатор Могилевской области Владимир Доманевский, председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов и помощник президента по Могилевской области Геннадий Лавренков. Видео разноса показали в эфире телеканала ОНТ.

"Нет, эта корова еле живая, ты же видишь, как она двигается. Зачем вы меня сюда привезли? Что бы я сейчас службе безопасности поручил надеть вам наручники, и Кочанову (главу Администрации президента — прим. TUT.BY) следом туда? Анфимова (председателя комитета госконтроля Леонида Анфимова — прим. TUT.BY) как минимум выгоню с работы. Если человек не понимает, что это Освенцим. Он считает, что это нормально? Вы что больные? Это же Освенцим! Если они больные, тут должно быть чисто и сухо. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обос*анная, на шерсти закорело все", — резко прокомментировал Лукашенко.

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Затем он обратился к главе Администрации президента Наталье Кочановой.

"Наталья Ивановна, готовьте завтра указы по этим двоим (кивая в том числе и на главу Минсельхозпрода Леонида Зайца — прим. редакции), и губернатора третьим, и по Лавренкову (помощнику президента по Могилевской области Геннадию Лавренкову — прим. TUT.BY) принимайте решение", — дал поручение президент.

Он также потребовал у Кочановой подготовить список тех чиновников, которые должны были отвечать за ситуацию в "Купаловском". "Всех под нож, всех до единого", — отметил Лукашенко.

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