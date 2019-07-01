Транспортный коллапс вернулся на границу Беларуси с Литвой

Почти тысячи большегрузных автомобилей стоит в настоящее время в очереди на белорусско-литовской границе.
© DELFI / Valdas Kopūstas


По данным Госпогранкомитета, свою очередь ожидает более 940 фур:

  • "Каменный Лог" – более 500;
  • "Привалка" – более 230;
  • "Котловка" – более 130;
  • "Бенякони" – более 80.


Есть очереди и на белорусско-латвийской границе – здесь скопилось почти две сотни большегрузов:

  • "Григоровщина" – более 100;
  • "Урбаны" – более 70.

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