Транспортный коллапс вернулся на границу Беларуси с Литвой

28 и 29 июня в пункте пропуска «Бенякони» будут проводиться дорожные работы https://t.co/DIhXFF30Bd pic.twitter.com/Pm92tHH0Uz — Госпогранкомитет Беларуси (@GpkGovBY) June 27, 2019



По данным Госпогранкомитета, свою очередь ожидает более 940 фур:

"Каменный Лог" – более 500;

"Привалка" – более 230;

"Котловка" – более 130;

"Бенякони" – более 80.



Есть очереди и на белорусско-латвийской границе – здесь скопилось почти две сотни большегрузов:

