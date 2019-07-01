Транспортный коллапс вернулся на границу Беларуси с Литвой

28 и 29 июня в пункте пропуска «Бенякони» будут проводиться дорожные работы https://t.co/DIhXFF30Bd pic.twitter.com/Pm92tHH0Uz— Госпогранкомитет Беларуси (@GpkGovBY) June 27, 2019
По данным Госпогранкомитета, свою очередь ожидает более 940 фур:
- "Каменный Лог" – более 500;
- "Привалка" – более 230;
- "Котловка" – более 130;
- "Бенякони" – более 80.
Есть очереди и на белорусско-латвийской границе – здесь скопилось почти две сотни большегрузов:
- "Григоровщина" – более 100;
- "Урбаны" – более 70.
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