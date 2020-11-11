Тихановская заявила о необходимости смены тактики протестов в Беларуси

"Возможно, поменяется „картинка", людей станет меньше, потому что уже на подступах к месту сбора людей забирают, не дают собраться вместе. Режиму тоже страшно. Нам сейчас необходимо менять тактику для того, чтобы людей просто не подставлять. Над этим ведется большая работа", — завила Тихановская.
Она добавила, что пока не может раскрыть детали изменений тактики оппозиции, о них объявят позднее. "Но планы одни — это продолжение борьбы, продолжать давление на режим. Воскресные акции будут продолжаться, акции студентов, медиков, пенсионеров — все продолжают борьбу в данном случае", — добавила Тихановская.
Тихановская предположила, что количество участников на последний протестных акциях уменьшилось из-за того, что людей "запугали", и ОМОН "возвращается к ненормальному поведению".
Протестные акции в Беларуси проходят с 9 августа из-за результатов президентских выборов, победителем которых объявили Александра Лукашенко. Самые массовые акции проходят в выходные, в Минске в них участвуют десятки тысяч человек. Несколько последних воскресных маршей заканчивались разгоном, массовыми задержаниями и применениям спецсредств со стороны силовиков.
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