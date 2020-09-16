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Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила о гарантиях безопасности Александру Лукашенко в случае, если тот добровольно и мирно оставит пост главы государства.
Svetlana Tichanovskaja
Svetlana Tichanovskaja
© Reuters / Scanpix

В интервью украинскому изданию "Левый берег" Тихановская на соответствующий вопрос ответила: "...Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать - уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе".

На уточняющий вопрос журналиста: "То есть Лукашенко получит гарантии безопасности?" Тихановская ответила: "Да. Даже больше".

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Deutsche Welle
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