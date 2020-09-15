Тихановская заявила, что Беларусь прошла точку невозврата

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает, что Беларусь, которую захлестнули массовые акции протеста против президента Александра Лукашенко, прошла точку невозврата, и нынешний режим скоро падет. "Мы как страна прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего в качестве лидера этой страны, и его уход из власти - лишь вопрос времени", - написала она в статье для американской газеты The Washington Post , обнародованной во вторник, 15 сентября.

Белорусская оппозиционерка подчеркнула, что ее единомышленники будут и впредь делать ставку на массовые мирные протесты. "Мы настаиваем на мирном протесте, и мы отказываемся прибегать к насилию. Многие задаются вопросом о том, будет ли этого достаточно. Я считаю, что да. Мы будем продолжать наши массовые демонстрации. Еженедельные воскресные марши с участием сотен тысяч людей уже стали нормой", - указала Тихановская, напомнив также о все расширяющихся забастовках на госпредприятиях.

По словам Светланы Тихановской, оппозиция намерена продолжать бойкот госаппарата. Она призвала частные компании отказываться от платежей государству и закупки продукции госпредприятий. "Мы рекомендуем минимизировать сотрудничество с институтами государства. Проправительственные профсоюзы и молодежные организации быстрыми темпами теряют членов. Мы будем и впредь игнорировать проправительственные митинги и убежать других не участвовать в них, вопреки давлению", - написала оппозиционерка.

Новое правительство может не признать договоров с Лукашенко

Тихановская призвала мировое сообщество не иметь дела с Александром Лукашенко, предупредив, что будущее правительство может не признать договоров, заключенных нынешним белорусским руководителем. "Мы предупреждаем, что все соглашения с нынешним незаконным режимом в Беларуси заключаются другими государствами на свой страх и риск, и мы не можем гарантировать, что будущее законное и свободно избранное правительство будет выполнять эти соглашения", - указала она.

Одна из лидеров оппозиции также призвала правительства других государств ввести санкции против тех, кто сфальсифицировал результаты президентских выборов в Беларуси и совершил преступления против собственных граждан. Обращаясь к сторонникам за границей, Тихановская попросила их лоббировать своих политиков и делиться информацией о Беларуси с друзьями, соседями и родственниками.

Тихановская призвала бороться с фейками

Светлана Тихановская призвала белорусов решительно противостоять пропаганде и фейкам. "Мы призываем всех белорусов считать себя журналистами. Каждый должен фотографировать, записывать и публиковать. Мы призываем всех поддержать журналистов и блогеров финансовыми средствами, ресурсами и информацией. Мы сотрудничаем с целью выявления фейковых новостей и пропаганды", - написала она.

По мнению Тихановской, победа над Лукашенко - лишь вопрос времени. "Вопреки утверждениям государственной пропаганды, время на нашей стороне. Этот режим - колосс на глиняных ногах. То, что, казалось, будет существовать вечно, рухнет в мгновение ока. Все, что нам нужно сделать, - это сплотиться. Вопрос не в том, победим ли мы. Мы уже победили. Режим пытается украсть у нас победу, но он не добьется успеха", - подчеркнула Светлана Тихановская.