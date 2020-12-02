Тихановская завела книгу регистрации преступлений белорусских силовиков

Единая книга регистрации преступлений — это онлайн-платформа, на которой каждый потерпевший, свидетель или участник преступления может оставить информацию о противоправных действиях, в том числе, о фактах фальсификаций на президентских выборах. По словам Светланы Тихановской, проект создан в первую очередь для силовиков, которые оказались вовлечены в репрессивную кампанию, но больше не хотят выполнять преступные приказы.

База данных о преступлениях минского режима



Их чистосердечное признание может способствовать смягчению наказания или даже стать причиной освобождения от уголовной ответственности в будущем.

"Важно понимать, что Единая книга регистрации преступлений — это не суд, там не выносятся приговоры, там только собираются данные для последующего расследования и возбуждения уголовных дел", — заявила Светлана Тихановская 1 декабря на онлайн пресс-конференции, посвященной запуску проекта.

"Единая книга регистрации преступлений — это, фактически, накопительная база совершенных деяний, а также катализатор разрушения режима, — пояснил руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко. — Через свидетельские признания, предоставление улик, проект позволит узнать имена всех преступников, которые еще до сих пор верят в безнаказанность".

Информация тщательно проверяется



Проект создан сотрудниками МВД, прокурорами, следователями, экспертами в области уголовного права, адвокатами, судьями и IT-специалистами.

"Материалы поступают на платформу, проходят проверку и верификацию нашими специалистами, и только после этого информация заносится в базу данных. При этом выстраивается целая структура: от того, кто давал преступные приказы, до исполнителя", — говорит основатель и член инициативы ByPol, помогающей силовикам, перешедшим на сторону народа, бывший следователь Андрей Остапович.

Сведения, поступившие на платформу, в дальнейшем могут быть использованы для вовлечения лиц, причастных к преступлениям, в процессы в рамках универсальной юрисдикции, создания международного правового механизма уголовной ответственности, составления санцкционных списков. По словам Латушко, эти данные будут использоваться также органами следствия и прокуратуры после смены власти в Беларуси "для содействия правосудию и вынесения справедливых приговоров".

Единая книга регистрации преступлений защищена от взлома, перехвата данных спецcлужбами, серверы находятся не на территории Беларуси, отмечают создатели.