Об этом экс-кандидат в президенты страны заявила на встрече с главой МИД Нидерландов Стефаном Блоком. Блок выразил готовность помочь инициативе Тихановской.

"ГУБОПиК и ОМОН превратились в преступные банды. Сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками, получат санкции и арест имущества", - добавила Светлана Тихановская. По ее словам, на амнистию могут рассчитывать лишь те силовики, которые перейдут на сторону народа.