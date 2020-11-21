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Светлана Тихановская потребовала признать ОМОН и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД (ГУБОПиК) Беларуси террористическими организациями.
Sviatlana Cichanouskaja
Sviatlana Cichanouskaja
© Reuters / Scanpix

Об этом экс-кандидат в президенты страны заявила на встрече с главой МИД Нидерландов Стефаном Блоком. Блок выразил готовность помочь инициативе Тихановской.

"ГУБОПиК и ОМОН превратились в преступные банды. Сотрудники, которые не уволятся до окончания расследования, будут признаны соучастниками, получат санкции и арест имущества", - добавила Светлана Тихановская. По ее словам, на амнистию могут рассчитывать лишь те силовики, которые перейдут на сторону народа.

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Deutsche Welle
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