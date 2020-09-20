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Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выразила сожаление, что глава российского государства Владимир Путин поддержал белорусского лидера Александра Лукашено, "а не белорусский народ". Такое мнение она высказала в интервью агентству РБК.
Svetlana Tichanovskaja
Svetlana Tichanovskaja
© Reuters / Scanpix

Затронула Тихановская и проблему предоставления Минску кредита в размере 1,5 млрд долларов (1,2 млрд евро), о выделении которого стало известно в Сочи 14 сентября. "Когда человек берет кредит, а отдавать этот кредит должны белорусы, которые не признали и не признают этого человека, то о чем может идти речь?", - отметила она, сочтя, что часть средств пойдет "на уничтожение своих же людей".

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Deutsche Welle
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