Лидер белорусского протестного движения Светлана Тихановская поблагодарила Европейский парламент за награждение премии имени Сахарова и подчеркнула, что эту награду получили все белорусы, протестующие против результатов президентских выборов и насилия силовиков. Эта награда принадлежит всем белорусам, которые продолжают нашу общую мирную борьбу, говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в четверг, 22 октября, в ее Telegram-канале.

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В свою очередь незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало назвал награду важным сигналом для белорусов. "Она означает, что белорусский народ не одинок в противостоянии диктаторскому режиму, что белорусы чувствуют поддержку со стороны европейского и мирового сообщества и что весь мир действительно наблюдает за происходящим в Беларуси", - заявил Цепкало в интервью DW. Он выразил надежду, что уже в ближайшие месяцы белорусскому протестному движению удастся одержать победу и "у белорусского народа появится возможность построить свободное, демократическое и суверенное государство".

Штаб незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико также отметил, что премией Европарламента награждено все белорусское демократическое движение. "Премия Сахарова - это награда для всех нас, кто каждый день законными и мирными способами борется за свободу, свои права и лучшее будущее для Беларуси", - говорится в заявлении, распространенном на страницах штаба в соцсетях.

Премии Сахарова удостоена белорусская оппозиция

Ранее в тот же день председатель Европарламента Давид Сассоли объявил, что премии Сахарова удостоена демократическая оппозиция Беларуси, которую представляют экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и ее муж, блогер Сергей Тихановский, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, активистки Мария Колесникова, Вероника Цепкало и Ольга Ковалькова, председатель правозащитного центра "Весна" Алесь Беляцкий, член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, политик и кандидат в президенты Беларуси в 2010 году Николай Статкевич и основатель Telegram-канала Nexta Степан Путило.

"Масштабные протесты, продолжающиеся на площадях Беларуси уже 11 недель, потрясли мир. Тогда как наше восхищение народом Беларуси растет, мы все более огорчены насильственным подавлением со стороны Лукашенко", - заявил Сассоли. Он подчеркнул, что пришло время правительству в Минске прислушаться к голосу народа. Спикер поблагодарил демократическую белорусскую оппозицию за отстаивание свободы мысли и слова: "Насилие никогда не победит правду. Наш месседж вам, дорогие лауреаты, - оставайтесь сильными и не прекращайте вашу борьбу. Знайте, что мы вас будем поддерживать".

Церемония вручения должна состояться 16 декабря. Премия "За свободу мысли", названная в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова, была учреждена Европейским парламентом в 1988 году, ее присуждают людям или общественным организациям, отличившимся в деле защиты прав человека и основополагающих свобод.