Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская проинформировала министров иностранных дел стран Евросоюза о ситуации в своей стране. Об этом сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам встречи в Брюсселе в понедельник, 21 сентября. "Нас действительно поражает мужество и настойчивость" белорусского народа, особенно женщин, которые "демонстрируют реальные лидерские качества", отметил Боррель.
"Подчеркну, что мы будем поддерживать инклюзивный национальный диалог о праве белорусского народа на свободные и справедливые выборы", - сказал глава европейской дипломатии, повторив, что Брюссель не признает Лукашенко в качестве законно избранного президента Беларуси.
В свою очередь, глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) заявил в Брюсселе, что ЕС должен проверить возможность включения президента Беларуси Александра Лукашенко в санкционный список. "Мы должны констатировать, что за минувшие недели ситуация не улучшилась. Насилие, которое Лукашенко применяет в отношении мирных демонстрантов, абсолютно неприемлемо", - подчеркнул Мас.
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Встреча Тихановской с главами МИД стран ЕС произошла перед совещанием министров, темами которого, помимо Беларуси, являются, в частности ситуация в Ливии, а также отношения с Африканским союзом и такими странами, как Алжир, Египет, Израиль, Иордания и Ливан.
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