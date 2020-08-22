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Кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская обжаловала в Верховном суде Беларуси результаты президентских выборов, требуя признать их недействительными, DW.
Svetlana Cichanouskaja
Svetlana Cichanouskaja
© DELFI / Kiril Čachovskij

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в пятницу, 21 августа, через своего адвоката Максима Знака подала жалобу в Верховный суд о признании недействительными результатов президентских выборов 9 августа. Об этом сообщает корреспондент DW в Минске.

Решение о начале производства по этому делу Верховный суд Беларуси должен принять в трехдневный срок.

Другой альтернативный кандидат на выборах, экс-депутат парламента Анна Канопацкая подала в Верховный суд аналогичную жалобу о непризнании итогов президентских выборов днем ранее, 20 августа. В то же время экс-кандидат в президенты Беларуси, лидер движения "Говори правду" Андрей Дмитриев сообщил DW, что собирается подать такую жалобу в понедельник, 24 августа.

19 августа канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) по итогам проходившего в Брюсселе чрезвычайного саммита Евросоюза по ситуации в Беларуси объявила о том, что главы государств и правительств стран ЕС не признают результаты голосования 9 августа. По ее словам, оно не было ни справедливым, ни свободным.

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Deutsche Welle
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