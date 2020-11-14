"Я заявляю, что Александр Лукашенко и его пособники - террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления", - написала Тихановская в своем Telegram-канале. "Ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон: от членов избирательных комиссий и провластных наблюдателей до чиновников, идеологов и офицеров, отдававших и выполнявших преступные приказы", - продолжила она.

По словам экс-кандидата в президента страны, ее "международная группа уже ведет работу по признанию Лукашенко и его пособников террористической организацией".

Цели Народного трибунала в Беларуси

Работа Народного трибунала будет направлена на "нейтрализацию идеологов и пособников режима", которые угрожают участникам протестов увольнением с места работы или отчислением из вуза, а также на сбор и проверку преступлений режима, указала Тихановская.

При этом она сообщила, что на базе платформы "Голос", созданной перед выборами президента для противодействия фальсификациям, будет работать централизованная система фиксаций нарушений закона и сбора доказательств этих нарушений. "Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее", - подчеркнула Тихановская. При этом она пообещала, что "каждый нарушитель закона, который будет содействовать сбору доказательств, облегчит свою участь или даже получит амнистию".

Амнистия для силовиков за сообщения о преступных приказах

План Тихановской предусматривает, что после сбора доказательств каждый белорус сможет проголосовать за обвинение подозреваемых. В результате все люди, за которых проголосует народ Беларуси, первыми будут привлечены к ответственности, пообещала лидер оппозиции.

Отдельно Светлана Тихановская призвала сотрудников силовых структур сообщать о случаях получения и исполнения преступных приказов, пообещав амнистию или смягчение уголовной ответственности тем, кто примет участие в этой программе.

Кроме того, экс-кандидат в президенты страны призвала белорусов 20 декабря выйти на самый массовый марш протеста с заявлением Народного Обвинения, чтобы "показать всему миру, что справедливого суда над преступниками требует большинство".

Протесты в Беларуси после выборов президента

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые протесты против фальсификаций на президентских выборах, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Мирные выступления граждан, которые отстаивают свои голоса и убеждены в подтасовке итогов голосования, пресекаются ОМОНом и спецназом.

За прошедшие месяцы силовики неоднократно проявляли беспрецедентную жестокость при подавлении народных выступлений. При этом официальный Минск говорит лишь о трех погибших в результате разгонов протестующих. Светлана Тихановская, которую многие белорусы считают истинным победителем на выборах, из-за давления властей была вынуждена покинуть Беларусь.

Европейский Союз в октябре ввел санкции в отношении 40 чиновников из Беларуси за фальсификацию выборов и репрессии против участников протестов. В санкционный список попали, в частности, глава МВД Беларуси и его заместители, а также весь состав ЦИК. В ноябре ЕС расширил список, включив в него Александра Лукашенко и еще 14 человек. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) призвала власти Беларуси провести новые выборы президента, соответствующие международным стандартам.