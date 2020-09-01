Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская не согласилась с двумя заявлениями штаба другого оппозиционера, экс-претендента на пост президента Беларуси Виктора Бабарико, решившего создать партию "Вместе". "Во-первых, я категорически не согласна с утверждением, что на выборах мы не смогли победить, - говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в Telegram-канале ее команды во вторник, 1 сентября. - Мы победили, но нашу победу пробуют украсть. Именно поэтому люди вышли на массовый протест, именно поэтому начались забастовки, именно поэтому протестует все наше общество".

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Тихановская также выразила несогласие с утверждение штаба Бабарико, что "первая задача, которая стоит перед нами, - это конституционная реформа". Президент Александр Лукашенко, по словам Тихановской, "пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной конституционной реформе в неопределенные сроки", поэтому "не надо подменять политическую повестку путем перехода к обсуждению" такой реформы.

Тихановская напомнила о главных требованиях протестующих

Перед проведением реформ должны быть выполнены основные требования протестующих: уход Лукашенко с поста, освобождение всех политзаключенных, прекращение репрессий и привлечение к ответственности их организаторов и исполнителей, а также проведение новых честных выборов, подчеркнула Тихановская.

Она также заявила, что "намерение подать в ближайшее время документы на регистрацию партии означает готовность подменить тему смены власти готовностью просить у власти санкции на создание партии". В то же время лидер оппозиции считает, что "создание новых политических партий - позитивный процесс и признак стремления к демократии", и "после новых президентских выборов нам стоило бы сохранить единство и создать широкое общественное движение с участием всех заинтересованных партий и граждан".

Штаб Бабарико создает партию "Вместе"

Накануне штаб бывшего главы "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико объявил о создании партии "Вместе". В видеообращении Бабарико назвал основными задачами партии проведение конституционной реформы и объединение гражданских инициатив. Обращении было записано еще до середины июня, когда Бабарико был задержан и помещен под стражу. Документы для регистрации партии будут поданы в ближайшее время, отметила Мария Колесникова - представитель штаба Бабарико и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции.

В Беларуси не утихают массовые протесты после президентских выборов 9 августа, победителем которых, по версии ЦИК, вновь стал Александр Лукашенко. Выступления граждан, отстаивающих свои голоса и убежденных в фальсификации результатов голосования, пресекались ОМОНом и спецназом. Тихановская была вынуждена покинуть Беларусь и уехать в Литву.