Тихановская на госТВ: по телевизору вам не покажут, что у президента низкий рейтинг, но это правда

Тихановская перечислила все события, которые произошли в Беларуси с конца мая и большинство которых не показали по телевидению.

— По телевизору вам не покажут, что у действующего президента очень низкий рейтинг, что его поддерживает совсем мало людей, но это правда. По телевизору вам не покажут, что уже несколько месяцев по всей стране выстраиваются километровые очереди из белорусов, которые требуют, чтобы Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и других политзаключенных выпустили из тюрем, но это правда. По телевизору вам не покажут, что люди, которых хватает ОМОН, просто мирно гуляли на улице и не делали ничего плохого, но это правда. По телевизору вам не покажут, что абсолютное большинство против нынешней власти и хочет нового президента, но это правда. По телевизору вам не покажут, что белорусы умоляют учителей и всех, кого заставляют подделывать подсчет голосов, не соглашаться на это преступление — и это правда. По телевизору вам не покажут, в какой нищете живет большая часть населения и как богато живут чиновники, но это правда.

По телевизору вам не покажут, что от коронавируса умерло гораздо больше человек, чем говорит Минздрав, но это правда. По телевизору вам не покажут, что правительство хамит вам и обзывает вас, но это правда. По телевизору вам не покажут, что политзаключенные сидят за решеткой из-за своих убеждений, а не потому, что совершили преступление, но это правда. По телевизору вам не покажут, что врачам не хватало масок и на них собирали деньги простые белорусы, но это правда. По телевизору вам не покажут, что альтернативных кандидатов посадили в тюрьмы, потому что за них было большинство, но это правда. По телевизору вам не покажут, что ваших любимых ведущих уволили за то, что они посмели высказаться против президента: Мелита Станюта, Дмитрий Врангель, Антон Мартыненко, Дядя Ваня, Маргарита Левчук и другие были уволены, потому что не согласны с нынешней властью, и это правда. Сейчас телевизор в этой стране принадлежит только одному человеку, поэтому все, кто смотрит телевизор, никогда не узнают правду, — заявила Тихановская.

Кандидат в президенты озвучила пункты своей программы: призвала не ходить на досрочное голосование, прийти на выборы в основной день 9 августа и проголосовать за нее, участвовать в инициативах за честные выборы, а также пообещала провести новые выборы после своей победы.

— После того как мы получим очевидные для всей страны реальные результаты выборов 9 августа, выбор народа должны будут уважать все, иначе нам придется защищать свои голоса, — сказала Тихановская. — Выборы, которые состоятся 9 августа, не будут свободными и честными. Ни одного из сильных лидеров не зарегистрировали в качестве кандидата в президенты, возбуждены уголовные дела, в мусорку выброшены сотни тысяч собранных подписей. Нам нужны новые свободные и честные выборы с прозрачным подсчетом голосов. Также нужно изменить систему, чтобы вся власть в стране не была в руках одного человека. Вы только подумайте: впервые за 20 лет у белорусов столько сил, что мы можем победить.

Светлана Тихановская также рассказала, что ей не нравится в Беларуси: что молодежи приходится уезжать из маленьких городов и деревень, потому что там не за что жить, что белорусам приходится уезжать из своей страны на заработки, что умирают деревни, что в маленьких городах остаются только пенсионеры, что люди умирают от коронавируса, «пока власть скрывает от них реальные цифры по заболевшим», что «чиновники строят себе дорогие дома».

— У нас есть два пути: продолжать жить в бедности и несбывшихся обещаниях или построить Беларусь, которую мы заслуживаем. Мы сами способны на многое, — заявила Тихановская.