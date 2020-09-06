На вопрос о том, как она относится к тому, что Россия поддерживает действующую власть в Беларуси, Тихановская ответила, что относится к этому негативно.
"У нас дружественные народы, мы не собираемся прекращать никаких наших отношений с Россией, но вмешательство в наши внутренние дела, конечно, недопустимо", — заявила Тихановская.
При этом она отметила, что открыта к диалогу с представителями любой страны. "Со мной так или иначе связывались лидеры многих стран, в том числе, США, Канады и европейских стран, и я никому не отказывала в общении. Да, все звонили и высказывали свою поддержку белорусскому народу, мы открыты к диалогу с представителями любой страны. И если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся", — сказала Тихановская.
Помимо этого, экс-кандидат в президенты Беларуси выразила слова поддержки жене находящегося в берлинской больнице оппозиционера Алексея Навального Юлии.
"Я бы хотела поддержать супругу господина Навального, ей сейчас очень тяжело, они сейчас борются за его жизнь. Держитесь, это, конечно, все очень гнусно", — сказала Тихановская.
"Неприятно любое проявление насилия к людям, которые выступают против существующей власти, против существующего режима. Мягко говоря, негуманно такими способами расправляться с оппонентами. Это вообще омерзительно, потому что здоровье человека уже никак не вернешь", — заявила лидер оппозиции.
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