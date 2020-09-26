«Мы все достойны уважения собственного достоинства и наших гражданских прав. Мы это знаем — поэтому нас уже не остановить», — написала она в своем телеграм-канале.
«Сегодня люди в балаклавах снова грубо задерживали белорусок, — отметила Тихановская. — Я повторяла и повторю снова, что, как и весь мир, восхищаюсь смелостью белорусских женщин всех профессий и возрастов. Вы сильные и непобедимые. Но что насчет самих мужчин, которые, пряча лица, применяют силу по отношению к женщинам? Можно ли спокойно жить с такими мужчинами? Можно ли уважать их как мужей — если они так обращаются с нами? Можно ли оправдывать того, кто исполняет преступные приказы против собственного народа, тем, что дома он — заботливый отец и супруг?»
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