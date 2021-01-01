Лидер белорусских протестов Светлана Тихановская и белорусский правитель Александр Лукашенко записали - каждый свое - новогоднее обращение к жителям страны. Видеозаписи выступлений были размещены на YouTube в четверг, 31 декабря. При этом Тихановская обратилась к своей аудиторией по-белорусски, Лукашенко - по-русски.

Свою речь Тихановская выстроила вокруг концепции объединения, последовательно перечисляя, что способствовало ему в отдельные месяцы минувшего года: "В этом году многое изменилось, но главное изменение - это мы сами. 2020-й стал годом, когда белорусы объединились".

"Нас уже не разбить, не остановить, не сдержать"

"Мы объединились в августе, чтобы отдать свой голос за перемены. Мы вместе плакали от боли, когда узнали про Окрестина, и от радости - когда увидели, что на "Марше свободы" нас - сотни тысяч", - отметила бывший кандидат в президенты страны. Для своего выступления она подобрала одежду бело-красно-белого цветов.

В сентябре, по словам Тихановской, белорусы объединились, чтобы почувствовать, что "нас уже не разбить, не остановить, не сдержать", поскольку каждый "выходит не за себя, а за всех", а "один порванный паспорт сильнее всей машины репрессий".

Завершила свое обращение лидер белорусской оппозиции словами о том, что "в новом году мы будем жить вместе в нашем доме - в свободной Беларуси".

Колесникова: принимайте решения, действуйте

Речь Тихановской была созвучна поздравлению, которое передала из изолятора экс-глава штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико и ее соратница - Мария Колесникова.

"Объединяйтесь в своих дворах, университетах, на работе. Общайтесь, обсуждайте, принимайте решения, действуйте", - призвала она.

"Мы должны быть инициативными, а у государства не должно быть монополии на общественную и политическую жизнь", - добавила Колесникова. Она с 11 сентября 2020 года находится в следственной тюрьме №8 в Жодино. Позднее, 16 сентября, стало известно, что ей предъявлено обвинение в призывах "к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь, совершенным с использованием СМИ и сети Интернет". Мария Колесникова будет оставаться под стражей минимум до 8 января.

Лукашенко назвал 2020 год "своеобразным"

Александр Лукашенко, выступая рядом с государственным флагом Беларуси, назвал уходящий год "ярким и своеобразным". "Он заставил белорусов искать ответы на извечные вопросы: "Кто мы?", "Что будет с нами, нашими детьми?", "Куда мы идем?" и "Чего мы хотим?", - сказал белорусский правитель.

По словам Лукашенко, многие "хотят вернуться в Беларусь, какой она была годом ранее". "Но возвращаться в прошлое мы не будем", - подчеркнул он.

В завершение обращения Александр Лукашенко пожелал мужества, выдержки и терпения - "патриотам Родины".