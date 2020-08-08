Тихановская: «Действующая власть против приватизации предприятий, а приватизировала всю страну»

— Белорусы, мы любим вас. Любим вас всех без исключения. Мы не делим белорусов на народ и чиновников, на на людей в гражданском и людей в черной форме, на избирателей и членов избирательных комиссий, мы все — белорусы, мы все — семья, — сказала Светлана Тихановская. — Если кто-то из нас оступился — мы протянем руку, если кто-то поступил нечестно — мы поможем это исправить, если кто-то поступил правильно — мы будем вами гордиться. Мы никогда не будем угрожать, запугивать, шантажировать. А главное — мы никогда не будем присваивать страну себе, потому что Беларусь не принадлежит политикам, президенту, партиям или группам.

Светлана Тихановская сказала, что Беларусь принадлежит только себе своему народу.

— Когда кто-то говорит, что не отдаст страну другой власти, мы не понимаем этих слов. Кому не отдаст? Как не отдаст? Разве ее кто-то присвоил, чтобы отдавать? Разве кто-то приватизировал нас, чтобы отдавать? Разве мы — чья-то собственность? Действующая власть против приватизации предприятий, а приватизировала всю страну. Белорусы — не собственность, а страна не должна принадлежать одному человеку.

В своем обращении к белорусскому народу Светлана Тихановская рассуждала о том кто такой сильны лидер.

— Последнее время идет много разговоров о сильном лидере. Кто такой сильный лидер? Все просто. Это человек, которому не нужно держать в страхе миллионы человек, чтобы оставаться президентом. Это человек, которому не нужно организовывать схемы, где завышается явка, заменяются бюллетени, приписываются голоса, чтобы оставаться президентом. Это человек, которому не нужно применять физическую силу и моральное давление, чтобы оставаться президентом. Это человек, которому не нужно бросать в тюрьмы кандидатов, их детей, соратников, чтобы оставаться президентом. Это человек, которому не нужны ложные свидетельские показания и нечестные обвинительные приговоры, чтобы оставаться президентом. Это человек, который не будет все уничтожать на своем пути, чтобы оставаться президентом. Это список можно можно продолжать долго, но мы не будем забирать у вас полтора часа времени.

— Белорусы — дипломатичные и мирные. Мы против насилия на улицах и площадях. Мы против столкновений. Мы за честные прозрачные выборы. Нам важно сохранить жизнь и свободу своих граждан. Наши намерения чисты и искренни. Мы действуем законными методами и верим в добро и справедливость.

Цепкало: «Беларусь проснулась и уже не уснет»

— Белорусы — это звучит гордо. То, что вы сделали со страной, — это грандиозно, такого еще не было. Беларусь проснулась и уже не уснет. Осталось только мягко разбудить тех, кто спит в полудреме, — отметила Вероника Цепкало. — Наша гражданская позиция восхищает и впечатляет весь мир. На нас сейчас обращены все камеры, микрофоны, взгляды. И это восхищенные взгляды. Эти события войдут в мировую историю, останутся в сердцах, памятниках и фильмах. Про это вы расскажете вашим детям и внукам.

Вероника Цепкало отметила, что у белорусов красивые лица, искренние, смелые.

— Действующая власть говорит, что она наше отражение, лицо народа. Но лицо народа не искажено злостью, когда речь идет о народе, на лице белорусов нет ненависти, когда речь идет об оппонентах. На лице белорусов нет ярости, когда речь о возможной потере кресла. На наших лицах открытые улыбки, а в глазах — любовь и отвага. Беларусь — страна сильных людей. Власть говорит, что сильное государство сейчас в моде. Только сильное государство строится не на силе, оно получается, когда власти уважают народ, его волю, соблюдают законы, не врут и не хамят, не оскорбляют граждан, заботятся об их здоровье, благосостоянии, безопасности, не отдают преступные приказы и не заставляют других их выполнять.

Вероника Цепкало задала вопрос: у нас сильное или насильное государство?

— Белорусы — умные и талантливые люди. Мы сами эти годы не благодаря, а вопреки создавали гениальные вещи, строили бизнес, делали открытия, возрождали культуру, придумывали проекты, производили всемирно известную продукцию, возводили дома, украшали мир вокруг себя, растили детей, учили их правильным вещам. Только представьте, сколько всего мы еще могли бы сделать, до каких высот мы могли бы добраться, если бы нам не чинили препятствия, не приказывали, не ограничивали нас. Действующая власть рассказывает нам, какие мы, и рассказывает нам, что нам делать, но мы не хотим, чтобы нам рассказывали про нас самих. Мы знаем, кто мы, и знаем себе цену. Мы не хотим, чтобы нам указывали. Президент должен слушать народ, а не говорить, что ему делать.

Колесникова: «Силовым структурам не нужны подачки и обещания квартир, все это должно быть у них по умолчанию»

— У белорусов широкий кругозор и логическое мышление, мы легко находим причины и следствия, нас сложно обмануть. У нас есть глаза и уши, мы любознательные и нас не проведешь, — сказала Мария Колесникова. — Нам не нужно рассказывать, что весь мир погряз в хаосе, Европа в огне, а мы должны быть счастливы, что нет войны. Да, из-за пандемии белорусы давно не выезжали за рубеж. Но не настолько, чтобы в это поверить. Белорусы — люди чести. Военные, правоохранительные органы, люди в форме — это пример отваги и защитники страны. Защитники народа, его воли, а не власти, конкретного человека. Именно они — это гарантия нашей независимости и стабильности нашей родины. Силовым структурам не нужны подачки и обещания квартир, все это должно быть у них по умолчанию. В армию должны стремиться, службой в армии должны гордиться. Эти люди всегда будут нашей ценностью, они необходимы нам, они останутся с нами, как бы не менялась власть. Мы будем гордиться ими, их подвигом.

Мария Колесникова рассказала историю о том, как на днях в одном из городов к ней подошли два милиционера.

— Они улыбались и благодарили. Один из них сказал, что жена не поверит ему, когда он скажет, что встретил Колесникову. Я предложила сфотографироваться, но, к сожалению, он отказал, сказав: «Пока нельзя». Я надеюсь, что скоро мы будем жить в стране, где фотография не будет преступлением. Мы не боимся силовых структур, мы гордимся ими и верим в них. Не только милиция с народом, а народ с милицией.

По мнению Марии Колесниковой, «в учебниках по истории, в статьях в интернете и в памяти людей навсегда останется подвиг белорусского народа, который отказался выполнять преступные приказы».

— Мы верим в вас. Этому подвигу народа тоже жить в веках. Белорусы, вы невероятные. Как раньше уже никогда не будет. Мы вместе, а вместе победим. Власти говорят, что Беларусь — любимая, а любимую не отдают. Мы говорим им: «Насильно мил не будешь, а если любишь — отпусти».