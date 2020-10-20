Telegram-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA признаны экстремистскими материалами

На сайте Верховного суда говорится, что 20 октября 2020 года решением суда Центрального района г. Минска информационный канал интернет-мессенджера Telegram — NEXTA-Live (t.me/nexta_live) и логотип NEXTA признаны экстремистскими материалами, содержащими информационную продукцию (видеоролики, призывы и публикации как от имени самой редакции канала, так и подписчиков) с признаками экстремистской деятельности, а именно: организация и публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков.

Министерству информации Республики Беларусь необходимо включить информационный канал интернет-мессенджера Telegram — NEXTA-Live (t.me/nexta_live) и логотип (цифровой водяной знак) NEXTA в республиканский список экстремистских материалов, принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим аналогичные наименования, и их распространения в белорусском сегменте.

Решение суда подлежит немедленному исполнению.

Но TUT.BY отмечает, что в Республиканском списке экстремистских материалов пока нет ни канала, ни «цифрового водяного знака» NEXTA.

Судом установлено, что информационная продукция (видеоролики), размещенная в Telegram-канале NEXTA-Live в период с 9 по 11 августа 2020 года, содержит признаки экстремистской деятельности в соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «О противодействии экстремизму», а именно: организация и публичные призывы к осуществлению массовых беспорядков.

Указанные обстоятельства подтверждены экспертным заключением Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. Данное заключение составлено уполномоченным органом, в связи с чем признано достоверным и достаточным доказательством по делу.