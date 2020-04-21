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Маски и антисептики школьникам не нужны. Те, кто вводит такие меры в школах, занимаются очковтирательством и показухой. Об этом заявил президент, общаясь с работницами бобруйской «Славянки».
Aleksandras Lukašenka
Aleksandras Lukašenka
© AP / Scanpix

— Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят, — цитирует президента его пресс-служба. — Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо. Если там кто-то «упражняется», скорее всего, это самодеятельность. А за то, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, они ответят.

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Александр Лукашенко считает, что те, кто заставляет детей носить маски, пользоваться «горючими антисептиками на этаноле» и рассаживает по классу, просто занимаются очковтирательством и показухой.

— Ладно гели, да и они, по-моему, горючие, а этанол этот и прочее. Как это детям, особенно маленьким, в сумку положить бензин? Это глупость, никто этого не требовал. (цитата по газете «Звязда»).

Как поясняли в Министерстве образования, в школах должны соблюдать все необходимые рекомендации санэпидемслужбы. Например, держать дистанцию, мыть руки. На входе в учебное заведение у детей могут визуально или с помощью термометра проверить состояние здоровья. При этом, продолжают в ведомстве, родители должны быть внимательны к здоровью ребенка. Если у сына или дочки температура, вести его на занятия не нужно.

— Требования, чтобы дети находились на уроках в маске, нет. Есть рекомендация носить маску в общественных местах, но сидеть в ней на уроке неудобно, поэтому делать это детей никто не заставляет. К тому же, если ученики находятся на расстоянии метр-полтора друг от друга, в маске нет необходимости, — рассказала пресс-секретарь Минобра Людмила Высоцкая.

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Tut.by
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