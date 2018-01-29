

Вот первый пример, который приводит автор: Черкасский автосборочный завод, принадлежащий компании «Богдан Моторс» (Украина), на базе машинокомплектов, изготавливаемых на Минском автозаводе, собирает грузовики под брендом «Богдан-6317», пишет интернет-газета naviny.by

Часть этих машин, отмечается в статье, затем отправляют в Киев, где на них устанавливаются бронированные кабины и кузова типа «кунг», рассчитанные на перевозку 23 военнослужащих. Такое защищенное транспортное средство называется «Казак Богдан» и используется украинскими военными на Донбассе.

Второй пример. Украина заявила, что готов к испытаниям оперативно-тактический ракетный комплекс «Гром-2», разработанный ОКБ «Южное» по заказу Саудовской Аравии. Заявленная максимальная дальность стрельбы «Грома-2» в экспортном варианте — 280 км.

Комплекс базируется на самоходном шасси с колесной формулой 10x10. Опыта создания таких машин Украина не имеет. И единственное разумное объяснение успехам украинцев в этой области, по мнению Ищенко, предложил военный эксперт Михаил Жирохов в киевском издании «Деловая столица»: все произошло, «вполне вероятно, не без некоторого участия белорусских специалистов, участие которых не афишируется».

Третий пример Ищенко таков: оснащенный многоцелевыми боевыми самолетами Су-27СМ3 полк, который Беларусь отказалась разместить на своей территории, Россия будет вынуждена дислоцировать на аэродроме Чкаловск под Калининградом.

Суммируя изложенное, автор задается риторическим вопросом: «Это и есть высокие союзнические отношения между Россией и Белоруссией? Именно на это мы под нескончаемые разговоры о вековой дружбе народов ежегодно и тратим миллиардные бюджеты (только на 2018 год ассигновано 6,93 миллиарда рублей)?»

Может, не стоило бы вообще тратить время на разбор этого опуса, автор которого позиционируется как военный эксперт. Но не все читатели достаточно сведущи в военно-технической области, чтобы отделить граммы истины от килограммов домыслов и вымыслов.

Итак, по порядку.

Пункт первый. Автомобили повышенной проходимости МАЗ-6317 являются изделиями двойного назначения, и в гражданской сфере их в разы больше, чем в украинской и белорусской армиях вместе взятых. Более того, совершенно не понятно, как поставки невооруженных грузовиков в Украину могут нанести ущерб России, которая официально не является стороной военного конфликта на Донбассе.

Показательно также, что 11 января российский президент Владимир Путин объявил о возможности возврата Украине вооружения и военной техники, оставленных в Крыму в 2014 году.

Пункт второй. Еще летом прошлого года на основании фото, выложенных интернет-порталами, некоторые комментаторы сделали вывод, что пусковая установка «Грома-2» размещена на шасси Минского завода колесных тягачей — МЗКТ-79292 либо очень похожем на него.

Отмечалось, что в Украине есть как минимум четыре предприятия, способные собирать колесные шасси, однако вопрос состоит в том, где взять необходимые комплектующие, технологическую и конструкторскую документацию. А так как МЗКТ вроде бы не выступал с какими-либо претензиями к украинским заводам относительно нелицензионного выпуска машин своей разработки, то есть, мол, основания говорить, что либо готовые МЗКТ-79292 поступают в Украину непосредственно из Беларуси, либо там ведется их лицензионная сборка из белорусских машинокомплектов.

Между тем внимательный анализ и сопоставление конструктивных особенностей шасси пусковой установки «Грома-2» и шасси МЗКТ-79292 приводит к выводу, что это две разные машины, несмотря на одинаковое количество осей (10). Первая имеет колесную схему 8х8+2, вторая — 2+2+6x6.

Учитывая, что в Украине действительно нет опыта разработки колесных шасси более чем c четырьмя ведущими мостами, можно предположить: за основу транспортера для установки «Грома-2» взято старое шасси МАЗ-543. Большое количество таких машин досталось украинской армии в наследство от советской. На их базе размещены зенитно-ракетный комплекс С-300, реактивная система залпового огня «Смерч» и ряд других видов вооружения и военной техники.

В процессе переделки МАЗ-543 вместо двух узких была смонтирована одна широкая кабина, а к четырем ведущим осям (с целью увеличения размера платформы для размещения более длинной ракеты) добавлена пятая — поддерживающая. Примерно так же поступали китайцы до того, как с помощью МЗКТ не наладили производство шасси с числом ведущих осей больше четырех.

Таким образом, нет оснований говорить о передаче Беларусью Украине технологий, способных продвинуть ее ракетную программу, могущую в будущем хотя бы теоретически навредить России.

Пункт третий. Ну а здесь вообще не требуется пространных объяснений. 30 марта 2017 года посол России Александр Суриков на пресс-конференции в Минске заявил, что вопрос о размещении военной базы «никогда не стоял. Никакая военная база на территории чужой страны, в том числе Беларуси, не может быть размещена без межправсоглашения, а его нет».

Посол, конечно, высказался предельно дипломатично. Известно, что вокруг этой темы в свое время кипели страсти, на этот счет высказывался и белорусский президент, но факт то, что в итоге, как видим, Москва сама сняла вопрос.

Теперь уже нам стоит задаться вопросом, в чем же причина обсуждаемого нами выпада против белорусского союзника — выпада, весьма похожего на эпизод информационной войны.

Прежде всего следует отметить, что это далеко не первая атака такого рода (и, скорее всего, не последняя). И в большинстве случаев, поскольку официальным кругам не с руки нарушать политес, камень в белорусский огород бросают авторы тех или иных СМИ.

Как представляется, главная цель подобных публикаций — приструнить белорусского руководителя, который, мол, заигрался в независимость и многовекторность. Указать ему границы дозволенного. А в перспективе, возможно, и расчистить почву для истинно пророссийского политика.

Между тем, если говорить по существу вопроса, то есть о выполнении сторонами союзнических обязательств, то Минск может «выкатить» Москве гораздо больше претензий.

Одна из главных проблем белорусской армии сегодня — это старение вооружений и военной техники (ВиВТ), основная часть которых достались ей от Краснознаменного Белорусского военного округа времен СССР, равно как и старение инфраструктуры, обеспечивающей деятельность вооруженных сил.

Возрастает моральный и физический износ ВиВТ, становится все дороже поддержание боеготовности их парка (сервис, ремонт и модернизация). В определенный момент величина затрат на эти нужды начинает превышать возможности госбюджета.

Как результат, в 2012 году из состава белорусских ВВС и войск ПВО были выведены все фронтовые бомбардировщики Су-24 и истребители Су-27. Непозволительно медленно идет модернизация танков и бронированной техники.

Необходимо срочно закупать новые образцы ВиВТ взамен выбывающих, что требует огромного количества средств. Сегодня новый боевой самолет стоит порядка 30-50 млн долларов, танк — 2,5-3 млн долларов.

Небогатому белорусскому государству такие траты не по карману. Хоть частично исправить ситуацию могло бы содействие России, у которой неизмеримо больший потенциал военной науки и оборонной промышленности.

Известно, что Минск давно направил Москве заказы на зенитные ракетные системы С-400, оперативно-тактические комплексы «Искандер». В этом же списке — боевые самолеты Су-30, Су-34, модернизированные транспортники Ил-76, ударные вертолеты Ми-28Н. Все эти образцы были заложены в государственную программу перевооружения, но их поступления белорусские военные пока так и не дождались.

В 2015 году Александр Лукашенко откровенно заявил: «…Если бы Россия нас подкрепила ракетным вооружением, нам не надо было бы создавать, тратить огромные деньги для создания таких систем ракетных, как «Полонез».

Беларусь была вынуждена сама их сделать, так как просьбы к Российской Федерации о помощи в приобретении такого оружия остались без последствий. И похоже, дальше также придется надеяться на свои более чем скромные силы.

Красноречива в этом плане история с восемнадцатью так называемыми индийскими Су-30. Эти самолеты российского производства какое-то время использовались ВВС Индии и затем были возвращены Москве. В Минске всерьез рассчитывали, что Кремль передаст эти подержанные самолеты своему самому близкому союзнику безвозмездно или за символическую цену. Но большинство их ушло богатой алмазами Анголе, Беларусь осталась ни с чем.

Дело выглядит так, будто военно-политическое руководство России не очень-то заинтересовано в существовании сильной белорусской армии и Кремлю нужен прежде всего белорусский плацдарм. Иные российские «стратеги» мыслят так: чем быстрее белорусское войско захиреет, тем скорее Лукашенко согласится на российские базы в Беларуси. Ну а если дело дойдет до украинского варианта, то при слабой белорусской армии меньше будет возни.

Так что если всерьез говорить о четкости соблюдения сторонами союзнических обязательств, то минский список обид окажется куда длиннее московского.