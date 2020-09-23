Тайная инаугурация Лукашенко и водометы с желтой жидкостью: что происходило в Минске

Выборы проходили с многочисленными нарушениями, сообщали наблюдатели. Противники Лукашенко считают, что на выборах победила Светлана Тихановская. Они выходят на марши каждое воскресенье уже несколько недель, требуя новых выборов с участием международных наблюдателей.

Лукашенко во время инаугурации поблагодарил милицию. "Вам, ребята в погонах, как олицетворение нашей армии, как представители всех тех ребят, которые месяц назад остановили на наших чистых, уютных [улицах] города Минска эту дрянь… Я преклоняюсь перед вами и выражаю вам искреннюю благодарность. Государство этого никогда не должно забыть. Благодарю вас", - сказал он.

Сразу после инаугурации Лукашенко в центр Минска начали стягивать военные грузовики, автозаки, водометы и выставлять оцепление возле традиционных мест сбора протестующих.

Светлана Тихановская назвала инаугурацию фарсом: "На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию". Признавать Лукашенко легитимным президентом отказались Германия, Польша, Дания, Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Эстония. Позже о нелегитимности Лукашенко заявили также США, Канада, Украина, Нидерланды.

Задержания начались еще днем, когда люди начали выходить на пикеты или гуляли по городу небольшими группами.

Читатели сообщали журналистам, что в Минске многие организации отпустили работников пораньше, также раньше обычного закрылись некоторые магазины, в некоторых университетах студентов отпустили пораньше с занятий.

Это объяснялось соображениями безопасности и возможными перебоями в работе общественного транспорта. В скором времени начали поступать сообщения о закрытии станций метро.

Сначала протестующие собирались небольшими группами в своих районах. К 19:00 люди с плакатами и бело-красно-белыми флагами начали подходить к стеле "Минск - город-герой".

В скором времени там появились бойцы в зеленой форме без знаков различия. Милиция начала поливать людей из водометов водой, смешанной с оранжевым красителем. Силовики оттеснили протестующих от стелы. Начались задержания, в том числе жесткие.

Группы протестующих собирались в разных местах города. Машины им сигналили, в некоторых местах образовались пробки - водители либо ехали очень медленно, либо вообще останавливались и выходили из машин. Также в некоторых случаях дороги блокировали протестующие, которые выходили на проезжую часть.

В местах скопления людей сразу появлялся ОМОН и внутренние войска и протестующих начинали задерживать. Силовики также останавливали машины, вытаскивали из них людей и досматривали. Они били дубинками по автомобилям, которые медленно ехали и сигналили.

Милиция в отдельных случаях распыляла газ. Также читатели местных СМИ сообщали о взрывах - возможно, светошумовых гранат, которые активно применялись во время протестов в первые дни после выборов.

У станции метро "Пушкинская" между силовиками и протестующими произошли столкновения.

Как и во время предыдущих акций, многие кафе и торговые центры прятали людей и закрывали перед милицией двери. Также протестующие сообщали, что некоторые заведения, напротив, выгоняли их.

С другой стороны, помогали и жители домов, у которых собирались люди. Жители открывали подъезды и помогали протестующим прятаться от ОМОНа. Силовики задерживали людей и во дворах.

В столице заметили и сторонников Лукашенко: несколько десятков человек с красно-зелеными флагами и шариками прошли колонной по центру Минска. С площади Независимости, откуда они начали свое шествие, сразу перед этим сняли оцепление.

После полуночи официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, что на акциях протеста задержаны несколько десятков человек. По данным незарегистрированного правозащитного центра "Весна", в разных городах страны были задержаны около 200 человек.