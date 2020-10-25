Экс-кандидат в президенты Беларуси констатировала, что насилие - это единственное, на что способен режим, и власти, по ее словам, в очередной раз это продемонстрировали. "Но взрывать светошумовые гранаты в толпе людей и под окнами роддомов - это не сила. Этот режим недостоин белорусского народа. Значит этот режим теряет власть", - отметила она.

Тихановская: общенациональная забастовка в Беларуси начнется 26 октября

25 октября истек срок ультиматума, который Тихановская ранее предъявила белорусским властям. В нем говорилось, что если до этой даты Александр Лукашенко не заявит об уходе в отставку, полностью не прекратит насилие на улицах и не освободит всех заключенных, "вся страна мирно выйдет на улицы".

В своем заявлении в Telegram лидер белорусской оппозиции анонсировала начало общенациональной стачки. "Завтра, 26 октября, начнется общенациональная забастовка. Белорусы сделают этот шаг, потому что их слово - закон. Закон, которого нас пытались лишить, но который мы обязательно вернем. И в этом нам поможет наше главное мирное оружие - солидарность", - заверила Светлана Тихановская.