Светлана Тихановская объединилась со штабами Бабарико и Цепкало

На встрече штабы представляли кандидат в президенты Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова. В сообщении штаба Бабарико сказано, что объединенная команда планирует:
- призывать избирателей прийти на выборы 9 августа 2020 года и голосовать;
- освободить политзаключенных, экономических заключенных, предоставив право на пересмотр дел в независимых и честных судах;
- провести повторные, честные выборы после 9 августа 2020 года;
- информировать избирателей о необходимости защищать свой голос разными способами;
- призывать участвовать в инициативах за честные выборы.
Напомним, после регистрации кандидатов в президенты без «своих» представителей на выборах остались не менее полумиллиона избирателей, подписавшихся за выдвижение Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Светлана Тихановская оказалась в числе пяти зарегистрированных кандидатов. Перед избирателями стоял вопрос, как действовать дальше и какой сделать выбор 9 августа. А перед штабами кандидатов — как сохранить доверие людей и конвертировать его в результат. Эксперты предполагали, что объединения возможны.
В тот же день, 14 июля, в Минске и других городах прошли протестные акции. В результате по разным оценкам от 250 до 280 человек были задержаны, а шестеро сотрудников столичной милиции получили травмы.
15 июля к ЦИК выстроились очереди желающих подать жалобу на отказ в регистрации двух претендентов на президентский пост. В ЦИК сообщили, что работают до 19 часов, и попросили отправлять жалобы по почте. Незадолго до закрытия ЦИК милиция стала предупреждать граждан, чтобы они расходились. После 19 часов начались задержания.
ЦИК ответил гражданам, что право на обжалование отказов в регистрации имеют только лица, которые выдвигались в кандидаты в президенты. ЦИК также отказалась направлять в следственные органы обращение об изменении меры пресечения лицам, признанным политзаключенными, поскольку не могут вмешиваться в деятельность правоохранительных органов.
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