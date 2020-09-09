"Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в Президиуме Координационного Совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака.
Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог. Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица – это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ.
Люди выходят на улицу со своими маленькими детьми, потому что они верят, что они победят.
Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья.
А своему народу я хочу сказать, что я люблю его. Я горжусь им.
Вот опять кто-то неизвестный звонит в дверь…"
Светлана Алексиевич является последним членом президиума Координационного совета, находящимся в Беларуси и — пока — на свободе. Ранее сегодня был задержан адвокат Максим Знак. Мария Колесникова была задержана 7 августа, ее хотели выдворить из страны, что с ней сейчас — неизвестно. Юрист Лилия Власова под стражей в рамках уголовного дела. Глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский отбывает второй подряд административный арест. Ольга Ковалькова выдворена из страны, Павел Латушко также был вынужден уехать вследствие угроз.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Дипломаты Литвы и других стран ЕС приехали Алексиевич, чтобы защитить от задержания (18)
Дипломаты Литвы и других стран Евросоюза (ЕС) в среду...
Литовские перевозчики с беспокойством ждут завтрашнего дня: ходят слухи, что Беларусь предпримет жесткие меры (10)
9 сентября редакция портала DELFI получила информацию о...
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обещает повышать пенсии
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 9 сентября...
Вильнюсцы покупали жилье после карантина, но сэкономить им не удалось (9)
Аналитики уверяют, что рынок после весеннего застоя...
Сквернялис: рассматривается возможность сократить время самоизоляции до 10 дней (4)
Рассматривается возможность сократить время...