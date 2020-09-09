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Писательница, лауреатка Нобелевской премии, глава Беларусского ПЕН-центра Светлана Алексиевич написала краткое обращение перед тем, как к ней сегодня пришли силовики. Оно опубликовано на сайте ПЕН-центра. REFORM.by приводит его полностью.
Svetlana Aleksejevič
Svetlana Aleksejevič
© AFP / Scanpix

"Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в Президиуме Координационного Совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака.

Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна. Я хочу повторить то, что говорю всегда. Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог. Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица – это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ.

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Люди выходят на улицу со своими маленькими детьми, потому что они верят, что они победят.

Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по-старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький, гордый народ? Мы все еще ваши братья.

А своему народу я хочу сказать, что я люблю его. Я горжусь им.

Вот опять кто-то неизвестный звонит в дверь…"

Светлана Алексиевич является последним членом президиума Координационного совета, находящимся в Беларуси и — пока — на свободе. Ранее сегодня был задержан адвокат Максим Знак. Мария Колесникова была задержана 7 августа, ее хотели выдворить из страны, что с ней сейчас — неизвестно. Юрист Лилия Власова под стражей в рамках уголовного дела. Глава стачкома МТЗ Сергей Дылевский отбывает второй подряд административный арест. Ольга Ковалькова выдворена из страны, Павел Латушко также был вынужден уехать вследствие угроз.

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