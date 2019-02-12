Процесс начался с того, что прокурор Юлия Харчейкина огласила обвинение Марине Золотовой. По версии следствия, с 3 января 2017 года по 23 июля 2018 года главред TUT.BY «умышленно вопреки интересам службы из иной личной заинтересованности не исполнила действия, которые она должна и могла совершить в силу возложенных на нее служебных обязанностей, что было сопряжено с попустительством преступлению и повлекло причинение существенного вреда государственным и общественным интересам». Зная о платной подписке на БЕЛТА, действуя из личной заинтересованности, Марина Золотова не приняла меры, чтобы заключить договор. Поэтому, «действуя с ее ведома и согласия» журналисты TUT.BY осуществили несанкционированный доступ к компьютерной информации. На сайт БЕЛТА подчиненные заходили под паролями издательского дома «Беларусь Сегодня», БелКП-ПРЕСС. «О чем она (Золотова) была достоверно осведомлена, однако умышленно не предприняла должных мер, — зачитывает обвинение прокурор. — Подчиненные совершили не менее 115 несанкционированных доступов. (…) При этом Золотова должна была и могла обеспечить заключение договора об оказании информационных услуг. (…)»

Марина Золотова © AFP/ Scanpix

Иная личная заинтересованность, по словам прокурора, выражалась в «нежелании осуществлять оплату информационных услуг, освободить Общество от материальных затрат, стремлении обеспечить экономию денежных средств, в желании повысить свою значимость и авторитет в глазах руководства и работников, создать у них представление о принадлежащей исключительно ей способности, связанной с обеспечением конкурентного преимущества в информационном пространстве РБ».

По словам гособвинителя, БЕЛТА был нанесен ущерб на сумму 52 320 рублей, а также подорван авторитет и деловая репутация. Ущерб «СБ. Беларусь сегодня» составил 18 172 рубля.

Марина Золотова заявила, что вину не признает.

Марина Золотова © AFP/ Scanpix

— В моих действиях нет состава преступления, в котором меня обвиняют, — отметила главред TUT.BY.

Первым в качестве свидетеля суд допросит Виталия Галиновского, начальника центра связи и автоматизированной системы БЕЛТА. В его обязанности входит бесперебойная работа компьютерной системы.

— Взлома не выявлено, все доступы осуществлялись по логину и паролю, - сказал он.

БЕЛТА заявила, что на поиски проблемы с доступом потратила 3550 рублей. Галиновский конкретно не может назвать, что именно было сделано, но отмечает: «Это заняло очень много времени».

Как рассказал Галиновский, у БЕЛТА нет специальной службы, которая несет ответственность за сохранность информации. На вопрос, как могли оказаться пароли у третьих лиц, свидетель ответил:

— Кто-то из наших клиентов был неразумным и недобропорядочным. Я могу гарантировать, что из БЕЛТА утечек не было. Думаю, это были подписчики.

Договоры БЕЛТА с клиентами не предусматривали ответственность за передачу логина и пароля.

Также среди выступающих была и Ирина Акулович, генеральный директор БЕЛТА: «Все журналисты прекрасно понимают, что сегодня важно быть первым, а дальше идет работа в интернете – Google и Яндекс индексируют новости. Это еще и деньги, это еще и посещаемость сайта, это еще и реклама».

Во время изучения материалов дела, выяснилось, что один из IP-адресов, который вызвал подозрения у ИТ-специалистов БЕЛТА, принадлежал ООО ТУТ БАЙ Медиа. После этого гендиректор агентства написала заявление в милицию.

В заседании суда перерыв до завтрашнего дня.