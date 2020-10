Срок ультиматума истек: в Беларуси началась национальная забастовка, еще один член КС покинул страну

Колонна протестующих движется в районе площади Якуба Коласа.

Телеграм-канал "Страна для жизни" привел список предприятий, работники которых участвуют в забастовке. В нем оказались "Гродно Азот", Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), Минский тракторный завод (МТЗ), ОАО "Беларуськалий", компании "Атлант", "Беларусьнефть", "Интеграл", "Белкард Гродно", Минский автомобильный завод (МАЗ), Белкоммунмаш, Минский электротехнический завод (МЭТЗ), Минские теплосети, Минский моторный завод (ММЗ).

Кроме того, многие частные компании и предприниматели проводят сегодня "сандень", не работают банковские отделения и банкоматы. В частности, к забастовке присоединились сотрудники А1, МТС, Республиканского научно-практического центра "Кардиология" и строители жилого комплекса "Лазурит", передает DW.

Возле костела Святых Симеона и Алены (Красный костел) на площади Независимости в Минске на "марш пенсионеров" собрались уже около 1000 человек. Протестующие скандируют "Вместе мы сила!" и "Новые выборы!".

Всеобщая забастовка начнется в 18.00

К главному корпусу БГУ, где протестуют студенты минских вузов, приехали сотрудники ОМОНа. Телеграм-канал HEXTA сообщает о задержаниях.

Возле Парка высоких технологий (ПВТ) в Минске разгоняют с помощью спецсредств, слышны хлопки, пишет портал Tut.by со ссылкой на очевидцев. По их данным, в акции участвуют около 1000 человек, задержано около 10 человек, передает DW.

Кремль на фоне новых протестов в Беларуси заявил, что Россия не собирается вмешиваться, пишет РИА "Новости".

Белорусскаягруппа "Ляпис Трубецкой" поддержала всеобщую забастовку и заявила, что не будут выступать в Беларуси до полной смены "преступного режима".

Студенты крупнейших вузов Минска собираются в районе главного корпуса БГУ на акцию протеста.

В Минске начали задерживать людей, которые вышли на уличные акции солидарности с бастующими. В частности, бойцы ОМОНа разогнали людей, стоявших с фонариками в цепи солидарности на проспекте Дзержинского, одного участника акции задержали.

Член Координационного совета философ Ольга Шпарага уехала из Беларуси. Об этом сообщает Tut.by. Ольгу Шпарагу задерживали на марше 4 октября, на следующий день ее освободили до суда. Второй раз она была задержана 9 октября. Шпарага была осуждена за участие в несанкционированном массовом мероприятии и отбывала 12 суток в тюрьме в Жодино.

Работники одного из ведущих операторов связи - МТС - вышли на улицу перед зданием офиса, чтобы поддержать бастующих.

The head office of MTS, the largest mobile operator, is protesting as well. #Belarus #Minsk pic.twitter.com/FqVrGzQqXv