Служба безопасности Украины в рамках расследования деятельности в стране, а также в Сирии российской "группы Вагнера" (в СМИ именуется как ЧВК (частная военная компания) Вагнера) установила участие в ней помимо иных иностранных наемников 11 граждан Беларуси. Информацию обнародовал на брифинге 26 июля руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов.
© Reuters / Scanpix

Шесть белорусских боевиков, по данным службы, в феврале 2018 года участвовали в неудачной попытке захвата нефтеперегонного завода в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор. Тогда ЧВК понесла серьезные потери, попав под удар американцев. Ранения получили и белорусские наемники.

"Мы передали эту информацию нашим партнерам, ведь наемничество их граждан в ЧВК Вагнера — преступление согласно законодательству", — сказал Гуськов.

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Всего, по данным СБУ, в том бою погибло не менее 80 и было ранено почти 100 наемников ЧВК.

3 мая 2016 года в Беларуси вступили в силу поправки в законодательство, устанавливающие ответственность за экстремизм и участие в боевых действиях за рубежом.

БелаПАН
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