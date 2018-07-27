Шесть белорусских боевиков, по данным службы, в феврале 2018 года участвовали в неудачной попытке захвата нефтеперегонного завода в сирийской провинции Дейр-Эз-Зор. Тогда ЧВК понесла серьезные потери, попав под удар американцев. Ранения получили и белорусские наемники.
"Мы передали эту информацию нашим партнерам, ведь наемничество их граждан в ЧВК Вагнера — преступление согласно законодательству", — сказал Гуськов.
Всего, по данным СБУ, в том бою погибло не менее 80 и было ранено почти 100 наемников ЧВК.
3 мая 2016 года в Беларуси вступили в силу поправки в законодательство, устанавливающие ответственность за экстремизм и участие в боевых действиях за рубежом.
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