Сразу 15 россиян с АЭС в Островце госпитализированы с коронавирусом

Все заболевшие госпитализированы, изолированы.

Клинических проявлений у них нет, проводится эпидемиологическое расследование, устанавливаются контакты 1 уровня.

Напомним, по состоянию на 7 апреля в Гродненской области были госпитализированы 10 человек с коронавирусом.

Всего на 7 апреля в Беларуси 861 человек с начала вспышки инфицирован коронавирусом. Из них 54 человека выздоровели и 13 умерли.