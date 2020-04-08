Сразу 15 россиян с АЭС в Островце госпитализированы с коронавирусом

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Подтверждены 15 случаев коронавируса у граждан России, прибывших на АЭС в Островец, сообщили «Гродненской правде» в главном управлении здравоохранения облисполкома.
Все заболевшие госпитализированы, изолированы.
Клинических проявлений у них нет, проводится эпидемиологическое расследование, устанавливаются контакты 1 уровня.
Напомним, по состоянию на 7 апреля в Гродненской области были госпитализированы 10 человек с коронавирусом.
Всего на 7 апреля в Беларуси 861 человек с начала вспышки инфицирован коронавирусом. Из них 54 человека выздоровели и 13 умерли.
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