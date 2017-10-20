Сравнили пенсии в Беларуси, Литве, Латвии и Польше

Напомним, средний размер назначенных пенсий в Беларуси в августе составил 300,3 рубля (129.97 евро) (месяцем ранее — 298 рублей (128.97 евро). Эта сумма составляет 35,6% от средней зарплаты по стране (в июле — 36%, а в начале года — 41,2%).
Так, больше всего средняя назначенная пенсия в прошлом месяце уже привычно была у минчан — 318,2 рубля (137.71 евро), а меньше всего — в Брестской области (286,6 рубля - 124.04 евро). По социальным пенсиям также лидирует Минск — 218,3 рубля (94.48 евро).
В России в августе пенсионеры в среднем получали около 440 рублей (190.43 евро), сообщает Росстат. Это на 0,2% больше, чем в июле. Реальные пенсии, которые рассчитываются с учетом инфляции, а августе по сравнению с июлем выросли на 0,7%.
В Украине сейчас проводят пенсионную реформу. Минимальную пенсию подняли до 107 рублей (46.31 евро,до повышения — 97 рублей (41.98 евро). Средняя пенсия увеличится почти на 52 рубля и будет составлять более 185 рублей (80.07 евро, до увеличения — 133 рубля (57.56 евро).
Средняя пенсия по возрасту с учетом силовых структур в Казахстане составляет 271 рубль (117.29 евро). Государственная базовая выплата равняется 75 рублей (32.46 евро).
Литовские пенсионеры с октября стали получать увеличенную пенсию. В среднем пенсии выросли на 30 рублей (12.98 евро). По данным Министерства труда и социальной защиты Литвы, средняя пенсия составит почти 690 рублей (298.62 евро). С января она еще увеличится на 70 рублей (30.3 евро).
В Латвии средняя пенсия составляет 684 рубля (296.03 евро). При этом с 1 октября выросли некоторые пенсии за счет индексации. Индексируются все пенсии, размер которых не превышает 804 рубля (347.96 евро). Прибавка зависит от размера пенсии. Например, пенсии в 460 рублей (199.08 евро) выросли примерно на 20 рублей (8.66 евро).
Во втором квартале 2017 года средняя пенсия по старости составляла в Эстонии 945 рублей (408.98 евро) в месяц, что на 4,7% больше, чем годом ранее.
Минимальная пенсия в Польше — около 545 рублей (235.87 евро). Со следующего года ее хотят поднять на 15 рублей (6.49 евро).
Сравнили пенсии в Беларуси, Литве, Латвии и Польше
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