Как сообщает Министерство обороны Беларуси, замыслом учений предусмотрена отработка учебно-боевых задач при ведении совместных специальных действий подразделений сил специальных операций и воздушно-десантных войск по поиску, блокированию и уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп условного противника в целях стабилизации обстановки в назначенной зоне ответственности.

Активная фаза учений пройдет с 1 по 5 октября на двух полигонах и участках местности. Всего к тактическим учениям привлечено: от сил специальных операций — до 1.500 военнослужащих десантных соединений, воинских частей специального назначения, радиоэлектронной борьбы и более 200 единиц вооружения, военной и специальной техники; от ВВС и войск ПВО — до 10 единиц транспортной авиации и авиации непосредственной авиационной поддержки; от 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ Российской Федерации — усиленная батальонная тактическая группа 137-го парашютно-десантного полка.

Особенностями проведения учений будут являться: действия обучаемых в темное время суток, в условиях сложной радиоэлектронной обстановки; десантирование вооружения и грузов на парашютной платформе; завершение освоения поступивших на вооружение станций радиоэлектронной борьбы и средств связи.

По данным Минобороны, в ходе учений будут применяться образцы вооружения и боевой техники, поступивших на снабжение бригады в текущем году: модернизированные БТР-70МБ1 и 120-миллиметровые нарезные полуавтоматические минометы 2Б23 "НОНА-М1".

Главной задачей для представляющей на учениях Беларусь 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады будет "завершение проверки готовности подразделений к выполнению задач по предназначению в текущем учебном году, закрепление новых теоретических положений руководящих документов и тактики совместных действий подразделений ССО и ВДВ при ведении совместных действий".