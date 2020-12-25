Создателя Telegram-канала "Беларусь головного мозга" оставили под стражей до 25 марта

Оппозиционному белорусскому блогеру Игорю Лосику, 15 декабря объявившему голодовку, продлили срок содержания под стражей на три месяца - до 25 марта 2021 года. Об этом в пятницу, 25 декабря, сообщили в Telegram-канале "Беларусь головного мозга", создателем которого тот является.

"Я знаю, что я ни в чем не виноват, мне не в чем признаваться… Все действия следователей и прокуроров по продолжению репрессий в отношении меня и моей семьи не повлияют на мое решение", - приводит Telegram-канал слова Лосика.

Защита блогера в ближайшее время подаст жалобу на решение о продлении сроков.

Новые обвинения в адрес Лосика

В середине декабря Игорь Лосик объявил бессрочную голодовку в знак протеста против предъявленных ему новых обвинений по статьям 13 УК Беларуси ("Приготовление к преступлению") и части 2 статьи 293 ("Организация массовых беспорядков"). До этого он обвинялся по ч. 1 ст. 342 ("Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок") и должен был выйти на свободу 25 декабря - когда истекал максимальный срок его содержания под стражей по этой статье.

В знак солидарности с супругом к голодовке присоединилась его жена - Ларья Лосик. Однако спустя неделю она вынуждена была прекратить голодовку, объяснив свое решение "давлением на семью". Сам Игорь Лосик говорит, что откажется от данной меры только после снятия с него всех обвинений или изменения меры пресечения. Он находится в следственной тюрьме №8 в Жодино.

На данный момент у политического и оппозиционного Telegram-канала "Беларусь головного мозга" - 359 тысяч подписчиков.

Провели обыск, конфисковали ноутбук и компьютер

Игорь Лосик был задержан 25 июня, в его квартире прошел обыск, в ходе которого были конфискованы ноутбук и компьютер блогера. Преследования администраторов и создателей Telegram-каналов начались в Беларуси после заявления занимавшего на тот момент пост министра внутренних дел Беларуси Юрия Караева о том, что уличные акции и пикеты в Беларуси "управляются через Telegram-каналы и "Радио Свобода".

Протесты в Беларуси

Давление на СМИ и блогеров в Беларуси усилилось в свете массовых протестов против фальсификации итогов президентских выборов 9 августа. Акции и забастовки не утихают более четырех месяцев. ЦИК вновь объявил победителем выборов Александра Лукашенко, правящего республикой свыше 26 лет. Демонстранты обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов и освобождения белорусских политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих. Представители оппозиции сформировали Координационный совет (КС) для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей.