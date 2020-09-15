Совет Республики: резолюция Литвы о Тихановской "выходит за рамки здравого смысла"

Президиум Совета Республики Национального собрания Беларуси констатирует, что данная резолюция «не соответствует духу добрососедства между нашими странами и универсальным парламентским принципам».
— Принятием этого документа, литовские парламентарии грубо вмешиваются во внутренние дела Беларуси и проявляют открытое неуважение к суверенному праву белорусского народа самостоятельно выбирать руководство и определять путь развития своей страны. Попытка литовских депутатов назначить «лидера народа Беларуси» и вовсе выходит за рамки здравого смысла. Подобные действия являются провокационными и недопустимыми, нарушают нормы международного права и межгосударственного общения, принятую парламентскую практику, — говорится в комментарии.
В Совете Республики также отметили, что «особое неприятие вызывают призывы оказывать санкционное давление на белорусские власти с целью изменения внутренней и внешней политики Беларуси».
Напомним, Сейм Литвы (аналог нашего парламента) 10 сентября выпустил резолюцию, где призвал международное сообщество не допустить вмешательства России в дела Беларуси. В резолюции экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и Координационный совет названы единственными законными представителями белорусского народа.
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